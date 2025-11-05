「三商人壽就像睡美人」 玉山金以483億併入

玉山金(2884)今天(5日)宣布以每股8.2元合意併購三商壽，併購規模上看新台幣483億元(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山金(2884)今天(5日)宣布以每股8.2元合意併購三商壽，併購規模上看新台幣483億元，將躍升為國內第五大金控，換股比0.2486：1。玉山金董事長黃男州形容說，「三商壽就像睡美人」，就差王子一個「吻」就能喚醒，只要有資本的注入，就三商壽能長成一位活潑、健康的美人。

首先，這筆併購交易的金額，黃男州表示，簡單試算，三商壽共有58.995億股，若照目前的方式計算，預估三商壽會拿到玉山金股票約14.666億股；如果以三商壽公告，玉山金以三商壽每股8.20元為收購價格；至於換股比例，是以11月5日為基準日，依基準日前60個交易日的玉山金普通股平均收盤價32.99元，因此，推算本交易案的規模應為483億元左右。

廣告 廣告

針對併購三商美邦人壽，黃男州也直言，因為前一段時間是緘默期，依法不能對外透露消息，至於當初挑選新娘的條件為何，他說，其實，三商壽各方面基礎非常好，包括8千多位的業務員，已經累積250萬名顧客，高達400萬張的保單，還有250個通訊所，這些是三商人壽過去的品牌的累積。

其次，黃男州強調，玉山銀1992年成立，過去在2010年，我們花了18年才讓資產達到兆元大關，若有一張保險的執照，從零開始，以今天玉山金全部能力投入，至少十年才有今天三商人壽的規模，也就是說，如果可以跟三商壽合作，當然是一件很好的事情，加上規模剛好也恰當。

黃男州今天說，玉山金原來有銀行、證券，今年增加投信，保險業務若能跟銀行、投信、證券整合起來，金控版圖會更完整，「彼此間產生的力量會更大」，因此，未來認為保險版圖是必要的。

對於這個眾所矚目的交易案，黃男州生動形容，三商壽就像「睡美人」，長期以來，就差王子一個「吻」，(即資本的注入)，睡美人就會變成活潑、健康的美人，與王子共舞邁向更美好的前程；不過，三商還需要要注資多少金額？黃直言，這還要跟主管機關報告，希望明年可以順利接軌新一代清償能力制度(TW-ICS)，因此，還不方便說明。

【看原文連結】

更多自由時報報導

日經指數慘崩千點！驚險守住5萬大關

台股收盤》南亞科、華邦電、力積電扮要角 指數收跌399點力守27700點

股匯雙殺！新台幣下探至30.986元 逼近31元整數大關

股市大跌才開始？巴菲特早已算到 12兆元銀彈透露不祥預警

