三商人壽董座翁肇喜：翁陳兩家不一定要當玉山董事 嫁你一定對你好！

三商美邦人壽選擇加入玉山金控，董事長翁肇喜今天親自出席記者會，強調欣賞玉山的企業文化，也感謝玉山金，選擇三商人壽當成夥伴。他還禮數十足地說：「三商投控或三商人壽，不是要做大股東，是要做好的股東，如果嫁你，一定要對你好！」。

被問到未來會不會參與增資？翁肇喜說，會請教尊重玉山金董事長黃男州意見，「我們只能量力而為」。

至於三商大股東翁家與陳家，會不會進入玉山金董事會？翁肇喜說，三商投控與陳家雖然持有較多的三商人壽股票，但一向希望盡量脫離家族事業色彩，往此方向努力，所以玉山金董事會也不一定需要翁家或陳家出任，但他無法代表投控發言，還是要跟投控商量。

談起招親出嫁心情，董事長翁肇喜說，今天是新的三商人壽出生的日子，感謝社會各界32年來對三商美邦人壽的保戶，以及員工股東的關懷支持，也要感謝在過去5-6年經營困難時，主管機關對三商人壽的關心輔導，幫忙度過難關，最要感謝的是玉山金控，選擇三商人壽當成夥伴。

翁肇喜說，3年前，回任三商人壽董事長，在許多場合再三強調，三商人壽是很美的企業，以後出嫁時，嫁妝很豐富，1.6兆元的資產，超一流的團隊，以及經過32年累積的know-how，都是很好的資產。

翁肇喜說，他對三商人壽很驕傲，經營困難的時候，也不曾失志；壓力越大，鬥志越強，這幾年業績不斷成長，「現在有好的緣分，可以加入金控體系，基因本來就很好，加上金控的後援，資源豐富，現在才是真正的三商人壽新生，展現實力，1＋1甚至大於2 ，甚至3跟 4，請大家期待愛護新的玉山人壽」。

