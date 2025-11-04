三商壽併購案進入關鍵時刻！玉山金、三商、三商壽11/5暫停交易

玉山金控併購三商美邦人壽案進入關鍵階段，此次併購案備受市場關注。根據台灣證券交易所於今（4）日晚間發佈的最新消息，玉山金控（2884）、三商（2905）與三商美邦人壽（2867）因有重大訊息待公布，已獲證交所同意，將於明（5）日暫停交易。

玉山金控（2884）、 三商（2905） 與三商美邦人壽（2867）因有重大訊息待公布，已獲證交所同意，將於明（5）日暫停交易。（圖/業者提供）

玉山金控與三商、三商壽稍早接連發布重大訊息，表示因有重大訊息待公布，3家公司已向證交所提交相關說明，並表示若無繼續暫停交易的必要，將於訊息公布後申請恢復交易。

本次併購案被視為金融業的重要動態，牽動國內不少金融業者的心弦，影響範圍涵蓋投資人信心及市場波動。業界認為，若併購順利完成，可能對雙方業務整合及未來發展帶來顯著影響。

證交所則表示，暫停交易的目的是避免市場因未公開訊息而產生不必要的波動，並確保交易公平性，上述公司股票及以其為標的之認購（售）權證將於5日起停止交易，待重大訊息正式公告後，公司將申請恢復交易。

