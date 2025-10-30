三商壽併購案重訊時機惹議 玉山金：依規嚴守保密原則
（中央社記者呂晏慈台北30日電）市場傳聞玉山金出手併購三商壽，不過多位立委質疑玉山金對外公告重訊的時機點。玉山金今天晚間發布重訊強調，進行併購評估與執行併購作業，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。
立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆、中央銀行、法務部、內政部警政署就「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」進行專題報告，並備質詢。
會中有多位立委關注，市場傳出玉山金最近有意併購三商壽，但此案沒得標到的中信金先發布重大訊息，玉山金直到交易日後才發布重大訊息。對此，彭金隆說明，是否需要發布重大訊息，是由上市公司依規定判斷，會請證交所查明後對外說明，依程序證交所約需1週時間調查。
針對有媒體報導，立委籲金管會善盡監理責任避免「摸黑交易」疑慮，玉山金今晚澄清，進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。
玉山金表示，依據併購資訊揭露自律規範第6條，所有參與公司併購計畫的機構及人員，對於併購案或可能的併購案應審慎行事，除法令或規範另有規定外，面對外界詢問時，不得透露任何公司併購的相關訊息。依據此規範，玉山金於董事會通過併購決議前，對於外界媒體傳聞，均不予評論，須待董事會決議後對外公告。
玉山金補充，針對併購案媒體傳聞的處理及重大訊息發布時機，除了依據公開發行公司取得或處分資產處理準則、併購資訊揭露自律規範外，也會同時參酌金融同業併購交易的揭露前例辦理。（編輯：林家嫻）1141030
