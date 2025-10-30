三商壽併購案》亂發重訊被立委質詢 彭金隆: 已請證交所去查
立法院財委會30日針對虛擬資產服務法草案，邀請金管會、央行等相關部會進行專題報告。（圖片來源／國會頻道）
玉山金控（2884）擬併購三商美邦人壽（2867）一案於光復連假時被市場傳出雙方已接近達成協議，消息曝光後，兩家公司股價27日立即波動，玉山金股價下挫、三商壽則大漲，但市場對遲遲未發重訊產生使交易人「摸黑交易」等質疑。
對此，金管會主委彭金隆今（30）日出席立法院備詢時表示，金管會已要求證交所了解相關公司情況，並面對立委質疑時，他也強調金管會「不是路人甲」，並請證交所查明後對外說明。
重訊時機遭質疑「摸黑交易」，彭金隆：已交由交易所查明
外界質疑焦點在於，傳聞自25日起陸續出現在媒體與市場間，但玉山金與三商壽分別至27日晚間、28日早上才於公開資訊觀測站發布「澄清媒體報導」的重大訊息，內容並未揭露任何具體併購進展、評估金額或董事會決議時間。此舉被市場解讀為公告過於延宕，資訊不透明。
彭金隆表示，有關上市櫃公司該不該發重訊，必須遵照與證交所的契約，其中共51條項目關乎發布重訊規定，至於是否有必要發布，則由公司自行判斷，但交易所可視狀況請公司說明。
彭強調，「我們一知道這件事就趕緊請交易所去了解」，證交所會找三家公司（玉山金、中信金和三商壽）做了解，將請證交所查明後對外說明。
至於立委賴士葆質疑，此案金管會銀行局及證期局如同「路人甲」。彭金隆則回應，金管會不是路人甲，玉山金和三商壽的協商過程，必須經過董事會後做出正式決議，才會送到金管會。
證期局：若進入實質協商未公告，恐違揭露義務
針對玉山金與三商壽併購案重大訊息公告時機遭質疑，金管會證期局28日強調，上市公司若有併購、合併、分割或股份受讓等重大決策，一旦經董事會決議，就應立即對外發布重大訊息，確保市場資訊的即時與公平。
證期局副局長黃厚銘指出，公司若以「市場傳聞不予評論」為由，延遲公告或不主動說明，並不能取代公告義務，主管機關將依相關法規進行查證。
同時，重大訊息的揭露應以「對投資人或市場有重大影響」為原則，公司應主動評估並適時公告，若確實已進入協商或達成共識，卻仍未對外說明，恐違反資訊揭露義務。依證券交易法規定，若公司未依規定公告重大訊息，最高可處新台幣5百萬元罰鍰。
三商壽RBC低於法定標準，彭金隆：溢價反映持續經營價值
另一方面，立委鍾佳濱則關注三商壽資本適足率（RBC）不足200%法定標準，玉山金為何願意溢價收購？
彭金隆說明，「財報價值」與「未來持續經營價值」是兩種不同概念，因此收購合併案時常會出現所謂溢價，就是因為大家對「持續經營價值」預期不同。
若以現在看到的價值（立即清算角度），僅能反映資產的淨變現價值；但若企業具持續經營的能力，他看到的長期價值就會不一樣、更高，「就像開一家餐廳，若馬上清算設備，就只值這些錢，但若我經營能力好，看到的價值會不同」。
市場傳出玉山金出價8.2元，總合約470億元拿下三商壽，不過，仍必須在年底前增資三商壽把RBC拉回200％以上，預期未來投入成本相當可觀。彭金隆也說，三商壽以往的資本缺口不會因過渡措施而消失，未來接手者必須概括承受。
鍾佳濱進一步詢問，玉山金願意溢價收購是否與ICS過渡措施有關？彭金隆回應，這是雙方協商過程，金管會不會介入價格判斷。
