三商壽出售》三商壽、玉山金明天雙停牌 併購案傳好消息

玉山金迎娶三商壽終於塵埃落定，今天傍晚玉山金、三商壽雙雙對外公告，明(11月5日)天暫停交易，市場咸認，是為了玉山金併購三商壽暫停交易。



玉山金、三商壽4日傍晚相繼公告，因有重大訊息待公布，11月5日起暫停交易，將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。



光復節連假期間，三商壽出售案鬧得沸沸揚揚，中信金、玉山金搶親三商壽，中信金率先公告收購、搶親失利，玉山金、三商壽卻始終沒證實、公告，中間還鬧出，媒體、立委連番逼問金管會，玉山金、三商壽違法未公告是摸黑交易。隨著玉山金、三商壽公告，也讓這場鬧劇正式畫下句點。(延伸閱讀：中信金被批搶親輸不起 併購對戰玉山金２敗１勝)

三商壽是國內老牌壽險公司，在國內壽險業排名第七，總資產達1.55兆元，過去一向是小而美的資優生，近年受到「利差損」、投資踩雷、匯損等因素影響，連續七期RBC（資本適足率）不足法定200％，面對接連增資壓力，使得三商壽大股東陳家、翁家不得不考慮出售求生。



新郎倌玉山金在國內金控排名第十，總資產為4.16兆元，今年前九月獲利262億元，合併三商壽後，總資產將超過5.7兆元，成為國內第五大民營金控，緊追在台新新光金之後。



據悉，三商壽出售期間相比搶親的中信金，更為青睞玉山金，「相比之下，沒有壽險的玉山金，對員工安置更為妥當，玉山金自然對三商壽大股東陳家、翁家來說，是一個相對好的選擇。」一名金融圈人士分析。