三商壽出售》中信金搶親輸不起 對戰玉山金２敗１勝
光復節連假期間，三商壽出售案鬧得沸沸揚揚，中信金、玉山金搶親三商壽，中信金率先公告收購、搶親失利，玉山金、三商壽卻始終沒證實、公告，引起媒體、立委關注，連番逼問金管會，玉山金、三商壽違法未公告是摸黑交易，連連挨打的玉山金，30日晚間也反擊，強調併購案合規，「嚴守保密原則」，讓這場三商壽併購搶親案再度上演中信金大戰玉山金。
三商壽是國內老牌壽險公司，在國內壽險業排名第七，過去一向是小而美的資優生，近年受到「利差損」、投資踩雷、匯損等因素影響，連續七期RBC（資本適足率）不足法定200％，面對接連增資壓力，使得三商壽大股東陳家、翁家不得不考慮出售求生。
過渡措施門票沒到手 出價成難題
三商壽出售期間，國內主要金控都收到邀約，由於明年壽險業將接軌大魔王IFRS 17（國際財務報導準則第17號）和TW-ICS（新一代清償能力制度），使得買家不是興致缺缺，就是出價令人傻眼，「三商壽沒拿到選擇性過渡措施門票，究竟要怎麼出價，完全是難題。」一名受邀投標的金控高層透露。
不過，對於沒有壽險的玉山金，以及亟欲壯大自身的中信金來說，就怕過了這個村就沒有那個店，雙方競相出價，市場傳出，中信金出價每股7.5元以上，玉山金出價每股8元以上，玉山金有望結親三商壽，不過，光復節連假結束後，玉山金、三商壽始終沒有對外公告，一片悄聲。（延伸閱讀：選擇性過渡措施門票沒拿到 三商壽出售卡關）
相比之下，中信金在連假前、23日傍晚公告董事會通過轉投資案；連假結束後，28日再度公告，投標案已結束，對公司業務沒影響。玉山金、三商壽則強調「對市場傳聞不予評論」，市場對三商壽出售案如墮五里霧中，搞不清楚三商壽究竟是賣給玉山金沒？
媒體立委齊質疑 玉山金澄清嚴守保密
28日金管會例行記者會上，媒體砲聲隆隆，直批玉山金、三商壽違法、黑箱作業，金管會證期局強調，證交所對有價證券上市公司重大訊息的查證暨公開處理程序第四條第51款有規定，經董事會決議的重大決策，或對上市公司股東權益或證券價格有重大影響情事，在開盤前2小時前要重訊，玉山金可能因行政程序，包含得標、金額都未確定，所以遲未公告。
不只媒體將矛頭對準玉山金，藍綠立委也齊聲在立院質疑，民進黨立委李坤城、鍾佳濱、國民黨立委顏寬恒、王鴻薇、賴士葆均提出質疑，玉山金收購三商壽是「摸黑交易」，為何沒有對外說明，金管會當路人甲等批評。金管會主委彭金隆對此強調，會請證交所了解玉山金、中信金和三商壽的重訊，請證交所確認說明；併購案也要等董事會通過後，才會送金管會審核。
被連番重砲攻擊的準新郎倌玉山金，30日晚間發出聲明強調，併購符合公司治理、內規和金管會規範，「嚴守保密原則」。據《併購資訊揭露自律規範》第六條規定，參與併購案機構、人員應審慎行事，面對外界詢問時，不得透露任何併購相關訊息，須待董事會決議後對外公告，同時也會參酌金融同業併購揭露前例辦理。
另名熟悉併購人士分析，「實務上，併購案一向是保密進行，未經過董事會同意，怎能隨意公告，擾亂市場秩序？現在就是市場上鬧得沸沸揚揚，才會讓三商壽併購案陷入進退兩難的地步。」
輿論操控盼破局 重拾搶親三商壽
事實上，被媒體、立委齊攻的玉山金是有苦說不出，「現在擺明就是中信金輸不起，才會藉由媒體、立委質疑，希望能讓玉山金併購三商壽案破局，有機會重新搶親三商壽。」一名曾和中信金在併購案交手的金控高層說。
另名曾和中信金在併購案交手的金融圈人士說，「過去在併購場上，和中信金交手時，中信金一向是透過輿論一條龍操作，希望能搶佔先機，現在對三商壽有意出價的金控，就只剩玉山金、中信金，如果玉山金因違規出局，中信金就能撿到現成的便宜。」對於同業質疑，截稿前，中信金對此皆無回應。
也難怪中信金對搶親三商壽失利不甘心，若成功合併總資產達1.55兆元的三商壽，國內金控排名第三、總資產8.83兆元的中信金，總資產一口氣超過10兆元，徹底拉開和今年完成合併、總資產逾8.43兆元的老四台新新光金差距，「雙方資產規模才相差4000多億元，差距不大，吳家老三（台新新光金董座吳東亮）若拚一點，說不定三、五年後，就有機會超車，辜老大（中信金大股東辜仲諒）自然是芒刺在背。」一名金融業高層笑說。（延伸閱讀：辜仲諒重返中信金惹毛金管會 求親三商壽有變數）
併購屢戰屢敗 中信交手玉山２敗１勝
其實，中信金近來在國內併購戰場上是屢戰屢敗，去年和台新金交手，搶奪新光金，最後被金管會打回票；去年底，搶親京城銀，敗給永豐金；今年初，和玉山金交手，搶親保德信投信，最後，玉山金以不到30億元成功娶回美嬌娘保德信投信；這次三商壽和玉山金再度交手，中信金最終飲恨，二度敗在玉山金手上。
中信金和玉山金除了在併購案二度交手外，雙方也在信用卡市場交鋒，雖然玉山金在併購戰場上獲勝，但卻在信用卡市場落敗，8月時，中信金從玉山金手上搶下家樂福聯名卡、統一時代百貨卡，成功攜手統一發行統一集團卡。
玉山金失之東隅，收之桑榆，「相比之下，沒有壽險的玉山金，若能順利合併三商壽，總資產將超過5.7兆元，成為國內第五大民營金控，考量價格、員工安置，玉山金自然對三商壽大股東陳家、翁家來說，是一個相對好的選擇。」另名金融圈人士分析。
