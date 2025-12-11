三商壽增資計畫獲金管會核准 取得過渡措施申請資格

【記者許麗珍／台北報導】明年保險業將接軌新一代清償能力制度，金管會10月中旬宣布ICS過渡措施，目前有15家壽險申請過渡措施。三商壽表示新版資本強化計畫及增資承諾書已獲金管會核准，並取得新一代清償能力制度選擇性過渡措施的申請資格。金管會也證實已同意三商壽增資計畫。

三商美邦人壽昨召開第3季法人說明會，公布今年前3季公司營運概況。今年前3季稅後淨利為9.4億元，每股盈餘0.16元，第2季受到台幣強勢升值影響，壽險業普遍因匯兌損失衝擊獲利，但隨著台股指數上揚，適度調節股票資產配置，提升權益類資產獲利，使第3季稅後淨利16億元，第3季底淨值408億元，總資產達1.6兆元，淨值比為2.98%，已近法定標準3%。

三商壽表示今年前3季總保費收入達817億元，去增18億元，初年度保費收入為259億元，較去年同期成長17%，其中投資型商品FYP貢獻224億元，相較去年同期成長18%，在業界排名第5，傳統商品利率變動型壽險FYP也較去年同期大幅成長93%。

此外，金管會每半年度作為基準，要求保險業RBC不得低於200%、淨值比不得連2期低於3%，雙指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

三商壽之前並未達到法定標準，因此不具備申請新一代清償能力制度選擇性過渡措施的資格。不過三商壽表示，新版資本強化計畫與增資承諾書已獲金管會核准，也取得新一代清償能力制度選擇性過渡措施的申請資格。

三商壽表示未來將依相關規定，向金管會提出經董事會通過的選擇性過渡措施申請報告，接軌會計新制後，以擴大獲利規模為目標，持續優化商品組合，強化資本管理。

