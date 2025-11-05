三商壽工會喊話玉山金 盼能「尊重員工、保障權益、視員工是最佳資產」

三商美邦人壽企業工會表示，期待玉山金控主動參與後續勞資雙方協商員工安置計畫，並積極回應工會「尊重員工、保障權益、視員工是最佳資產」的訴求。(資料照，記者吳欣恬攝)

三商美邦人壽企業工會表示，面對當前金融整併趨勢，工會對於本合併案抱持審慎樂觀的態度，期待雙方透過整併後創造更具競爭力的未來，以及玉山金控主動在後續勞資雙方協商員工安置計畫時參與其中，並且積極回應工會「尊重員工、保障權益、視員工是最佳資產」的訴求。

工會理事長曾俊能指出，工會於10月25日發函給金管會，依據金管會「金管銀法字第1110273783號」函，以及《金融機構合併法》第12條第1項第2款規定，金融機構申請合併時，應提出經勞資協商完成「員工安置計畫」，並納入合併審查文件審酌，以保障勞工權益。金管會銀行局昨(4日)已函覆「應落實確保員工相關權益」。

工會進一步強調，本合併案在整併過程應秉持公開透明、誠信協商的原則，玉山金控、三商美邦人壽亦應儘速與工會展開協商且達成「員工安置計畫」共識，以保障上萬業務員及內勤員工的工作權與福利。

工會最後呼籲，員工是企業最重要的資產，在勞動權益獲得保障下，正式合併後，工會將與玉山金控攜手共創新的經營榮景。

