三商壽樂成玉山壽! 玉山金黃男州：睡美人就差資本市場一個吻 股利政策是這樣

玉山金控、三商人壽聯合記者會，玉山金控董事長黃男州（左）與三商人壽董事長翁肇喜致詞。李政龍攝



玉山金（2884）今天宣布迎娶三商壽（2867），擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，未來將打造金控、壽險雙引擎，將改寫台灣壽險產業版圖。玉山金董事長黃男州表示，金控仍會以銀行為核心，與三商壽攜手邁向美麗新境界，在ICS等新會計制度接軌，台灣保險業將邁向健康經營，現在併購正是時候，未來將打造成亞洲的玉山，期望有一天將成為世界的玉山。

黃男州巧妙比喻，這個案子處理比保德信更複雜10倍，合意的價格就是過去玉山金平均60個交易日收盤價，「三商人壽是睡美人，就差一個王子的吻」，這個吻就是資本挹注， 未來也將注資讓RBC 達到200以上。15年時間是可以來彌補的。

針對小股東擔憂未來將稀釋股利，黃男州強調，玉山金1.2元現金股利，去年也發1.2元現金股利，玉山金1~10月 293.3億元，年增31%，獲利能力持續提升，未來仍會以現金股利為主，會朝穩定現金股利的原則，但也要能支持金控成長的資金，需要達到平衡，股利決定權還是要等到董事會決定。

三商壽董事長翁肇喜特別用台語致詞，今天是新的玉山人壽誕生，過去三商壽股東的支持，也感謝過去五、六年，主管單位的關心與幫忙，讓三商壽度過難關。

他說，三商嫁妝會很豐富，資產有1.6兆元，除了資產還有32年的團隊的經驗，他對三商壽非常驕傲，經營困難也不曾失志過，現在有機會加入玉山金，有三商壽基因和金控資源。請大家繼續支持新的玉山人壽，會做玉山金好的股東，也會對嫁出的對象非常好。

至於為何能成就壽險併購，黃男州表示，保險業愈能跟銀行投信業務整合，產生的力量就更大，保險版圖是必要的，那為何是現在呢? 過去保險業面臨會計制度沒接軌的問題，但明年新的會計制度接軌，未來保險業將走向健康的經營，且主管機關提出外匯準備金制度，也有利於保險業的健康經營。

黃男州也指出，三商壽32年經營以來已累積250萬客戶群、400萬張三壽保單，全台灣有257個通訊所， 玉山金用了18年才達成1兆元，「如果玉山有一張保險執照，預估也要十年，才能到達目前三商壽的規模」。

