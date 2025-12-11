三商壽每股已賺0.16元 資本強化計畫也獲准

▲三商美邦人壽今（11）日召開法說會，公布今（114）年前3季稅後淨利為9.4億元，每股盈餘0.16元，新版資本強化計畫及增資承諾書已獲主管機關核准，亦取得新一代清償能力制度選擇性過渡措施申請資格，（圖／NOWNEWS資料照）

在玉山金控宣布將併購三商美邦人壽之後，三商壽今（11）日召開法人說明會，公布今（114）年前3季稅後淨利為9.4億元，每股稅後盈餘（EPS）0.16元，而且新版資本強化計畫及增資承諾書已獲主管機關核准，亦取得新一代清償能力制度選擇性過渡措施申請資格，未來將依相關規定向主管機關提出經董事會通過的選擇性過渡措施申請報告，接軌會計新制後，會繼續以尋求穩健發展、擴大獲利規模為目標。

三商壽指出，今年第2季受到新台幣強勢升值影響，壽險業普遍因匯兌損失而衝擊獲利，但配合第3季台股指數上升3565點，該公司適度調節股票資產配置，提升權益類資產獲利，使第3季當季稅後淨利為16億元，整體獲利已回穩。第3季底淨值為408億元，總資產達1.6兆元，淨值比為2.98%，已近法定標準。

三商壽今年前3季總保費收入817億，較去年同期增加18億；初年度保費收入（FYP）來到259億元，較去年同期成長17%，其中投資型商品FYP更貢獻224億元，較去年同期相比成長18%，在業界排名第5，為公司持續提供業績成長動能。在傳統商品銷售方面，利率變動型壽險FYP亦較去年同期大幅成長93%，其中美元利變型壽險FYP較去年同期更大幅成長112%，顯見該公司於利率變動型商品推廣之成效。

此外，受惠於科技與半導體產業強勁推動與全球降息預期，三商壽國內外權益投資報酬亮眼，帶動整體收益明顯回升。也由於外匯市場波動趨緩，加上公司靈活調整避險部位與增提外匯價格變動準備金，亦成功地降低避險成本，顯著緩解匯兌壓力。

展望後市，三商壽強調，將持續關注全球降息路徑，科技創新浪潮帶動的股市機會、及美元與新台幣匯率變化。以「穩健收益、降低波動、擴大長期報酬」為核心原則，深化資產配置效率，提升未來整體投資獲利能力，持續強化財務體質。

此外，三商壽新版資本強化計畫及增資承諾書已獲主管機關核准，亦取得新一代清償能力制度選擇性過渡措施的申請資格。三商壽強調，未來將依相關規定向主管機關提出經董事會通過的選擇性過渡措施申請報告，接軌會計新制後，會繼續以尋求穩健發展、擴大獲利規模為目標，持續優化保險商品組合，強化資本管理，靈活調整資產配置並降低避險成本。

同時，三商壽也將挹注更多資源導入金融科技應用與現代化系統開發、培育跨域人才，為股東創造更好的投資收益，更提供保戶更全面的金融保障體驗。

