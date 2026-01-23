三商壽股臨會不到20分鐘結束 合併贊成率逾9成

三商美邦人壽今舉行股東臨時會通過與玉山金控合併案。(資料照，記者吳欣恬攝)

〔記者吳欣恬／台北報導〕三商美邦人壽今舉行股東臨時會，不到20分鐘即通過與玉山金控合併案，董事長翁肇喜感謝股東長期支持。預計最快今年第3季底、第4季初完成換股。

今天三商美邦人壽股臨會的股東出席比率為65.74%，贊成比率90.53%，決議通過和玉山金的合併案。

翁肇喜會後表示，感謝股東長期支持，希望今年會是很好的一年。他說，三商美邦最近業績不錯，外勤業務信心滿滿、士氣高昂。原本新契約保費預計成長10%，但他希望目標可以再調高一些，在進行合併程序期間，好好衝刺業績。

翁肇喜指出，雙方股臨會通過後，三商美邦就會正式展開合併交割程序，順利的話，預計於今年第3季底或第4季初完成換股，屆時三商美邦人壽將更名為「玉山人壽」。

