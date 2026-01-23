三商壽股臨會通過與玉山金合併 翁肇喜：士氣高昂、上調業績目標

三商美邦人壽今（23）日上午舉行股東臨時會，在出席比率65.67%、贊成者占出席投票比率90.53%之下，通過與玉山金控的股份轉換案。

換言之，三商壽全體具表決權的股東，59.45%支持這項合併案。

三商壽與玉山金簽定的股份轉換契約為，每1股三商壽普通股換發0.2486股玉山金普通股，係對應玉山金以每股8.2元為收購價格，並以2025年11月5日為基準日，按基準日前60個交易日（不含基準日）之玉山金普通股平均收盤價32.99元計算而得。8.2元的收購價格較同期間三商壽普通股平均收盤價6.04元溢價35.76%。

董座滿心感謝，交割前人事變化不大

今日上午的股臨會進行得相當順利，大約20分鐘就結束。1934年生、92歲高齡的三商美邦人壽董事長翁肇喜親自主持，他一開始並未致詞，最終也僅說了句「希望今年對各位來說是很好的一年」，旋即宣布散會。

廣告 廣告

翁肇喜離去前，被媒體問到為何沒致詞？他說：「已經是滿心的感謝了。」

翁肇喜說，接下來向金管會的合併遞件申請，「我們這邊差不多準備好了，準備齊全。」另外，在三商壽與玉山金獲准合併、正式交割之前，「這中間不會有太大的人事變動，現在沒法用調派方式，現在也沒計畫請他們（玉山金）調派。」

三商美邦人壽2026年新契約保費(FYP)與新契約CSM目標，都要雙位數成長。（陳怡慈攝）

財務長去職，投資長懸缺將近1年

三商壽本周二（20日）公告，原任財務長林碧華職務調整，由總經理陳宏昇暫代財務長暨發言人。據了解，林碧華已經提出辭呈，21日起不再進公司，三商壽的同事私下指出，「林碧華很專業又很親和，離開很可惜。」

因總經理若同時兼任財務長，又兼任投資長，太過繁重且有違公司治理，三商壽20日也同步公告，總經理陳宏昇不再兼任投資長，改由副投資長張安君暫代。三商美邦人壽原任投資長為曹志光，去年請辭後，由陳宏昇自4月23日起代理投資長職務。

外勤士氣高，今年 FYP 目標增逾 10%

翁肇喜今日股臨會結束後，短暫與媒體交談時指出，三商壽最近業績很不錯，「大家信心現在也滿滿的，在想辦法衝刺，外勤業務團隊非常有信心，士氣很高昂，應該是會有很好的結果。」

三商美邦人壽行銷長張財源資深副總補充解釋，今年的新契約保費（FYP）目標原訂成長10%，「董事長叫我們重新調整高一點」。翁肇喜隨後也說，「現在處於上升氣流當中」。壽險公會統計顯示，三商壽去年FYP約357億元，較前年322億元成長近11%。

新契約CSM目標 165 億，拚增 10%

新契約CSM（合約服務邊際，主要為死差益與費差益的折現值）方面，張財源表示，去年目標150億元，達成率約95%，今年目標要更高，「我們也是抓十趴的成長，150億的10%，也是很大的挑戰。」

張財源解釋，三商壽的商品結構，投資型保單占比高，但投資型保單對CSM的貢獻較低，這一兩年雖朝保障型與傳統型轉變，但投資型還是賣得很好，以去年為例，該公司單一保單FYP逾百億者，也是投資型商品。

張財源說，預估今年投資型的熱度還是會持續，但三商壽要強化保障型商品，以求今年新契約CSM 165億元的目標可以順利達陣。翁肇喜也說：「我們今年是新的開始，大家都想拼給人家看。」

更多風傳媒報導

