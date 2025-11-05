三商壽董事長內部信：託付玉山金最有利 同行非冤家

（中央社記者蘇思云台北5日電）玉山金今天宣布併購三商壽，三商壽董事長翁肇喜發布內部信指出，「同行不是冤家，異業可以為師」；三商壽企業工會則喊話，玉山金跟三商壽應儘快跟工會展開協商並達成員工安置計畫的共識，保障上萬業務員與內勤員工的工作權與福利。

玉山金今天宣布，擬以每0.2486股換發1股三商人壽股票，取得三商壽全部股權，雙方董事會今天也通過將在2026年1月23日召開股東臨時會通過合併案。

翁肇喜也對員工發布內部信指出，董事會在多方評量後，做出相信是最有利公司未來可穩健發展的決定，將公司託付給玉山金，共同攜手打拚。他一向相信「同行不是冤家，異業可以為師」，只要同樣秉持誠信經營理念，有志於永續經營的企業家，必然可以共同合作。期待在玉山金更豐富資源挹注下與新的文化激盪下，讓公司競爭力加倍提升。

翁肇喜在內部信提到，持續尋找有充沛資源、有經營知識技能、能讓公司獲利增加的策略投資人，如今終於找到玉山金這個有共同理念的合作對象，更好的消息是，由於玉山金缺乏壽險事業體，跟三商壽有互補綜效，員工的工作權益也可得到充分保障。

翁肇喜強調，三商集團並沒有離開，只是換個角色支持公司，或許公司未來名稱有更換可能，但永續經營的團隊目標與理念不會改變，盼員工也可以在各自崗位上當責、出力，讓新生的三商美邦人壽蛻變得更完美。

三商美邦人壽企業工會今天也發布新聞稿，面對當前金融整併趨勢，工會對合併案抱持審慎樂觀態度，期待雙方透過整併後創造更具競爭力的未來，以及玉山金主動在後續勞資雙方協商員工安置計畫時參與其中，並積極回應工會「尊重員工、保障權益、視員工是最佳資產」的訴求。

三商壽工會理事長曾俊能指出，工會於10月25日發函給金管會，依據金管會金管銀法字第1110273783號函，以及金融機構合併法第12條第1項第2款規定，金融機構申請合併時，應提出經勞資協商完成員工安置計畫，並納入合併審查文件審酌，以保障勞工權益。金管會銀行局4日已函覆正本給玉山金控「應落實確保員工相關權益」。

工會強調，合併案在整併過程應秉持公開透明、誠信協商的原則，玉山金、三商壽也應儘速跟工會展開協商，並達成「員工安置計畫」共識，以保障上萬業務員及內勤員工的工作權與福利。（編輯：楊凱翔）1141105