三商壽：增資承諾已獲准 取得過渡措施申請資格

（中央社記者蘇思云台北11日電）保險業明年將接軌新一代清償能力制度（TW-ICS），金管會10月中旬宣布ICS過渡措施。三商壽今天表示，新版資本強化計畫及增資承諾書已獲金管會核准，也取得新一代清償能力制度選擇性過渡措施的申請資格，未來將依規定提出申請報告。

三商美邦人壽今天召開第3季法人說明會，並公布今年前3季公司營運概況。今年前3季稅後淨利為9.4億元，每股盈餘0.16元，第2季受到台幣強勢升值影響，壽險業普遍因匯兌損失衝擊獲利，但隨著台股指數上揚，適度調節股票資產配置，提升權益類資產獲利，使第3季稅後淨利16億元，第3季底淨值408億元，總資產達1.6兆元，淨值比為2.98%，已近法定標準3%。

三商壽指出，今年前3季總保費收入達817億元，較去年同期增加18億元，初年度保費收入（FYP）為259億元，較去年同期成長17%，其中投資型商品FYP貢獻224億元，較去年同期相比成長18%，在業界排名第5，傳統商品利率變動型壽險FYP也較去年同期大幅成長93%。

受惠科技與半導體產業強勁發展，三商壽國內外權益投資報酬亮眼，帶動整體收益明顯回升，加上外匯市場波動趨緩，調整避險部位與增提外匯價格變動準備金，也降低避險成本，顯著緩解匯兌壓力。三商壽未來將持續關注全球降息路徑，科技創新浪潮帶動的股市機會、及美元與新台幣匯率變化。

金管會以每半年度作為基準，要求保險業RBC不得低於200%、淨值比不得連2期低於3%，雙指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。三商壽先前並未達到法定標準，因此不具備申請新一代清償能力制度選擇性過渡措施的資格。

三商壽指出，新版資本強化計畫與增資承諾書已獲金管會核准，也取得新一代清償能力制度選擇性過渡措施的申請資格，未來將依相關規定向金管會提出經董事會通過的選擇性過渡措施申請報告，接軌會計新制後，繼續尋求穩健發展，以擴大獲利規模為目標，持續優化商品組合，強化資本管理。

金管會日前說明，合計15家壽險申請過渡措施，多數公司申請3項措施，包括利率風險、新興風險與淨資產過渡措施。金管會官員今天證實，已同意三商壽增資計畫，業者也通過第一階段過渡措施申請。（編輯：林淑媛）1141211