三商壽「睡美人需要王子的吻」 黃男州：玉山金控注資就是這個吻

三商壽董事長翁肇喜、玉山金控董事長黃男州（中）共同召開聯合記者會，出席的還有三商壽副董事長許瀞心（右二）與玉山金總經理陳茂欽（左二）。（圖／李蕙璇攝）

玉山金（2884）、三商壽（2867）、三商（2905）今天（5日）三家公司董事會同時通過雙方合意併購，此交易將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。

晚上6點半，91歲三商行創辦人、三商壽首任董事長翁肇喜，與玉山金控董事長黃男州共同召開聯合記者會，出席的還有三商壽副董事長許瀞心、玉山金總經理陳茂欽、三商壽總經理陳宏昇、玉山金財務長程國榮。

廣告 廣告

玉山金控董事長黃男州表示，三商壽就相當是一位睡美人，現在需要「王子的吻」，這個吻就是資金的注入，也因此可以來喚醒睡美人，蛻變為一位健康的美人，玉山金控也給予注資的承諾。

黃男州表示，我們內部有評估說，若是玉山金自己成立保險公司，可能需要十年才能達到三商美邦人壽的規模，因此健全玉山金控的銀行、保險營收的規模，因此董事會決定競爭併購三商壽，在短短的13天，玉山金控與三商壽的團隊共同努力達到這樁合意併購案。

玉山金控今年配發每股現金股利1.2元，金控今年前十月獲利293.3億元，與去年全年獲利成長12％，股利政策還是以現金股利為主，朝向穩定現金股利發放為原則，同樣的也要能支持金控成長的資金，達到平衡，穩健穩定的現金股利的進行，股利的配發決議還是要由董事會決議與股東會的通過。

三商美邦人壽董事長翁肇喜則說，併購之後，就是單純當股東，支持玉山金控的董事會與股東會的決議。

玉山金控與三商美邦人壽併購案交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權。雙方董事會今日通過於2026年1月23日召開股東臨時會通過本合併案，本案尚需主管機關審議核可後方為生效。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黃明志捲謝侑芯案遭通緝！正妹網紅自爆收過邀約 「5大話術」狂試探

17歲女偶像曬看電影美照 被抓包「飲料杯倒影有男人」秒遭公司退團

王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞