三商家購全面導入電子價卡 美廉社今年店數拚900家

（中央社記者江明晏台北21日電）三商家購攜手元太科技與雲創通訊，全面導入旗下逾800間美廉社，共300萬張電子價卡，斥資約新台幣4.5億元，幫助優化庫存管控，新增智慧零售場景應用；美廉社今年店數將達到900家，加盟比例會達45%至50%。

三商家購於2025年7月完成電子價卡（ESL）全面導入後，持續深化智慧零售應用布局，今天攜手元太科技與雲創通訊，在經濟部產業發展署「產業升級創新平台計畫（TIIP）」及產發署智慧顯示產業推動辦公室的支持下，舉辦「智慧零售體驗店2.0」成果發布記者會。

經濟部產發署電子資訊產業組科長吳洋佑、元太科技副總經理洪集茂、三商家購董事總經理邱光隆、雲創通訊總經理魏駿愷等今天均出席。

邱光隆表示，智慧零售2.0的核心，在於每一個螢幕都能在對的時間傳遞對的內容，與消費者溝通，在不到一年時間內，完成全台800間美廉社，共300萬張電子價卡導入，斥資約新台幣4.5億元，可幫助優化庫存管控，預估全年庫存天數減少約6天，其中電子標籤導入貢獻可能為2至3天，未來將持續透過電子標籤新增零售場景、創新促銷如現場開罐價等。

元太科技業務中心副總經理洪集茂表示，台灣掌握電子標籤的產業鏈，在這個領域握有話語權，零售場域中與消費者日常接觸最頻繁的貨架標籤與廣告看板，是重要關鍵應用場景。

在這次智慧零售體驗店中，電子紙看板於零售場域的應用展現多個亮點，包括第一，門市資訊即時更新，入口設置75吋類紙感全彩電子紙看板，取代紙本POP，只需透過後台一鍵操作即可即時更新內容，提升門市導流與行銷效益。第二，透過電子紙看板、重量感應器與後台AI生成及數據系統的整合，分析消費行為，即時顯示餐酒搭配建議與跨品類商品推薦。

第三、結帳區透過電子紙看板輪播品牌故事與理念，讓結帳流程不再只是交易行為，第四，根據元太科技數據顯示，若以10萬座32吋電子紙戶外廣告看板、每日運作20小時、使用5年計算，相較液晶看板可減少約50萬噸二氧化碳排放；若與一次性紙質促銷海報相比，更可降低約400萬噸二氧化碳排放。

針對展店策略，邱光隆表示，去年除了積極展店，也淘汰部分未符合相關法規的店家，去年底美廉社店數達813家，預估今年會大幅增加到900家，加盟比例去年從28%成長至37%，今年預估會到45%至50%，與加盟主共享利潤，快速擴張版圖；心樸市集導入電子紙看板後，今年店數目標將從4家成長至10家。（編輯：翟思嘉）1150121