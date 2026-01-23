三商家購吃下OK超商 與美廉社雙品牌搶市

國內零售通路突爆重要併購案。經營美廉社的三商家購今(23)天董事會通過決議，以新台幣1.25億元取得來來超商100%股權及相關智慧財產權，正式將OK超商通路納入集團體系。交易完成後，雙方品牌與通路定位維持既有架構，並採獨立經營模式。

從產業布局來看，這樁交易被視為三商家購零售版圖的重要延伸，透過結合便利商店通路，既有以社區型超市為主的通路結構，能進一步補足高頻消費場景，並在門市密度、物流調度與營運管理上形成互補效益，有助於提高整體營運效率與服務量能。

依據公告內容，三商家購本次收購標的為來來超商(OK超商)全部股權，交易金額1.25億元，並一併取得相關智慧財產權。收購資金全數以自有資金一次支付，後續待依法完成主管機關申報及相關程序，辦理股權過戶。

在營運規畫上，三商家購定調合併完成後，美廉社與OK超商維持既有品牌名稱、通路定位與營運方式，各自獨立運作，以確保門市服務與消費者體驗的延續性。整合重點放在後端資源配置，包括物流、採購及營運效率的提升，而非前端品牌整併。

就通路規模而言，三商家購目前經營美廉社、藥妝、寵物及小型超市等多元零售通路，據點合計超過800家。OK超商深耕便利商店市場多年，在全台保有數百家門市。市場解讀，藉由此次收購，三商家購得以快速補齊超商通路布局，擴大零售觸角及版圖，同時避免品牌定位重疊所帶來的整合風險。

三商家購表示，將依規定完成相關申報與交割作業，並持續評估整合效益，聚焦於優化服務品質與營運效能。在零售市場競爭日益激烈的環境下，透過維持雙品牌運作、強化後端整合的發展策略，以兼顧穩定性與成長性。

