三商家購砸1.25億元收購OK超商，零售戰略引熱議！中小通路結盟搶市占？差異化是決勝點
三商家購和來來超商的交易，不只是一樁收購案，更是零售業「大者恆大」趨勢下的求生之戰。
美廉社能否將差異化成功模式複製到OK超商？雙品牌經營如何發揮綜效？市場密切關注。
一樁被業界評為「二線通路聯手」的收購交易，在台灣近乎飽和的超商、超市戰場上，會掀起什麼波瀾？1月23日，旗下擁有零售通路美廉社的三商家購公告，董事會決議通過以新台幣1.25億元取得來來超商（OK超商）100％股份與智慧財產權的買賣契約。這起交易引起業界熱議，因為買賣雙方雖然都是消費者耳熟能詳的品牌，但在各自的領域上，並不屬於領先集團，合併之後的綜效如何，格外令人好奇。
增廣通路 維持雙品牌營運
其實，大部分業內人士對於收購消息並不意外。
「零售業本來就是數量的戰爭。」一位零售業重量級人士直言，有意大舉擴張的美廉社，據點數停滯在8百多家已有一段時間，而OK超商近8百家門市（含智販機OK mini）不僅難以與統一、全家雙雄相提並論，甚至連超商老三萊爾富1800家的半數都不到；美廉社藉收購擴張版圖、OK超商則是延續品牌，實為各取所需。
另一位零售業高階主管更直言，超市業前三名全聯、好市多、家樂福，就聯手盤據8成市占，美廉社處於後段班。2025年9月，三商投控在法說會上坦言，美廉社擴張時「面臨零售與餐飲業的缺工問題，導致成本費用提高，展店進度不如預期。」在市場有限、大者恆大的通路業中，與OK超商聯手反而成為最務實的解方。
據悉，來來超商與三商家購洽談收購的先決條件，就是希望品牌能存續，並保障員工權益。收購完成後，三商家購將同時擁有美廉社與OK雙品牌，並大致維持既有營運模式。
除了綜效，這樁交易案受外界關注的焦點還有1.25億元的買賣價。一位零售業高管即指出，以價格而言，三商家購可說是「買得很漂亮」，原因在於，若三商家購要自行從零開始開設同等規模據點，所須時間與資金成本可能遠超過此價。
但這樣的價格並非不合理，長期輔導加盟業者的品牌再造學院院長王福闓分析，三商家購花錢收購的，只是OK超商的品牌商標、系統架構、加盟合約主體與營運管理權，占門市絕大多數的OK超商加盟店，仍是獨立法律個體，並非三商家購所有，因此未來評估收購效益的關鍵在於「三商家購能否幫加盟主賺錢」，既維持既有店數，並吸引新進者加盟。
雖然在法律上，三商家購並未「增加7百多家超商店面」，但仍是以相對不高的代價，取得OK品牌。業界普遍預期，由於超市與超商界線日益模糊，美廉社的定位又是介於傳統超市與超商之間的「社區柑仔店」，與超商品項有一定重疊性，合併擴大規模後，將強化採購議價能力、進而降低進貨成本，緩解OK超商的經營壓力。
定位互補 採購、促銷可整合
另一方面，OK超商為避免與三大超商正面交鋒，5成以上店面是過路客較少、地處相對偏遠的在地型據點；同時也在校園、辦公大樓等地，設置結合物聯網的無人販賣機OK mini，與多選在都會人口密集的住宅區巷弄內的美廉社，恰好互補。
三商家購總經理邱光隆曾在專訪中強調：「不論是超市或超商，真正影響消費者決策的只有距離。」美廉社與OK超商雖然嚴格說是不同業種，但仍能擴大三商家購與消費者的接觸面。
王福闓就預期，收購後雙方的店型將更加混合，商品組合也能更靈活調整，加速「交叉銷售」。例如，美廉社的酒類等自有品項可導入OK超商。而規模提升不僅強化採購與議價力，也包含OK約2百萬名會員的數據資產，能讓促銷、點數回饋與消費分析發揮更大效益。
其實，在商品端，美廉社除了切入超商較少涉足的紅白酒與烈酒市場，發展「酒窖型門市」，並因為種類多、價格實惠，甚至在社群上被戲稱為「酒廉社」，成功拉抬營收和毛利，這些商品未來也可能以共同採購形式，導入OK超商門市。
一位超市主管認為，美廉社不大的規模，反而具備靈活、調整快速的優勢；再加上三商人壽與玉山金控，已於1月23日雙方股東會通過合併案，未來集團資金壓力減輕，有望釋放更多資源投入零售布局。
這場合併以擴大市場規模為目的，短期確實有助OK減輕營運壓力，但能否成功、甚至挑戰近年積極擴張的第三大業者萊爾富，關鍵仍在於能否走出自己的特色。
但在此之前，如何與龐大的加盟體系充分溝通，恐怕是三商家購當務之急。以差異化自有品項突圍，在競爭激烈的零售市場殺出一條血路的三商家購，能否在收購後複製成功模式，仍有待市場驗證。
更多今周刊文章
立百病毒致死率58%，8症狀像感冒！台灣人愛去的國家警戒：出國別吃這些食物…傳染途徑、潛伏期懶人包
運動幣登記抽籤》1/28身分證末碼換4、5！動滋網輸5資料就OK，操作步驟、中籤查詢、領取懶人包
父母身價數十億「節省搭公車、吃路邊攤」為兒買房換來冷漠！該不該留資產給子女？60歲後金錢分配的3個建議
其他人也在看
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2則留言
半導體通路被低估！大摩列4利多點讚後市 首評「台廠通路龍頭」喊買、目標價衝198元
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導摩根士丹利證券（大摩）出具最新報告指出，半導體通路商在AI中長期被市場低估、忽略，隨著AIASIC需求增加與潛在利率走低背...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
誰是台灣不熱門但「璞玉」股票？證交所點名十檔 統一、遠傳、和碩入榜
台灣指數公司新推出一個叫做「台灣璞玉指數」的新指數，從2026年1月26日起開始公布收盤指數。這個指數的概念很簡單，就是從上市公司中，找出獲利穩定、長期配息，但卻沒有被市場過度追捧的好股票，就像從石頭裡挑出還沒被打磨的「璞玉」，並點名有達到這些要求的個股分別是統一超、遠傳、和碩等。Yahoo股市 ・ 17 小時前 ・ 6則留言
台積電狂賺只是開始！它持股結構曝光 難怪績效這麼猛
台積電法說會後迎接好消息，包括第四季台積電稅後純益達新台幣5,057億元、年增35%，為連續第7個季度實現雙位數成長；國泰投信分析，在台積電財報表現超乎市場預期下，台股後市成長機會仍可期；旗下持有逾4成台積電的國泰台灣科技龍頭(00881)，有望成為投資人的新春開工紅包。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 12則留言
記憶體股多收綠下「這檔」飆！解除處置後衝第2根漲停 爆破3萬張成交量
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（27）日收盤上漲253.4點，收32317.92點，上櫃指數則是上漲2.61點。而近期因為DRAM、Flash記憶體市場需求旺...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2則留言
記憶體紅到發燙！法人喊「這檔」EPS上看36.4元 攜手旺宏雙雙亮燈噴漲停
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導記憶體產業「超級循環」來臨，帶動DRAM、NORFlash與NANDFlash報價齊揚，相關個股成為市場追逐焦點。法人指出，供給端受原廠...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
外資自己打起來？南亞科目標價從41元到350元「天地價差」全曝光 記憶體股多空失控「這原因」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股記憶體族群才剛從處置陰影中走出，外資圈卻先爆發激烈內戰。指標股南亞科（2408）在23日解除處置後迅速成為焦點，外資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
「這股票」抽中就賺10.6萬！明天開放申購 過年賺紅包 華廣、明係也接力
[Newtalk新聞] 台股迎來「紅包行情」，本週共有三檔股票開啟申購，其中最受矚目的為 PCB 鑽針大廠尖點（8021）。根據計算，抽中一張尖點股票的潛在獲利高達 10.6 萬元，報酬率飆破 80%，吸引大量股民關注。不過，由於尖點近期股價波動劇烈，自今（26）日起被列入「處置股」，交易方式將改為人工撮合，每五分鐘撮合一次，市場憂心可能影響申購價差及抽籤行情。 尖點本次上市增資共釋出 255 張，承銷價 127 元，以 23 日收盤價 233 元計算，每股價差達 106 元，中籤一張就可現賺約 10.6 萬元，投資報酬率達 83.5%。尖點在最近 10 個交易日內已有 6 天觸及「注意股」標準，因此被櫃買中心列入處置股，處置期間自 1 月 26 日至 2 月 6 日，剛好涵蓋 1 月 27 日至 29 日的申購期及 2 月 2 日抽籤日，是否會縮小價差，成為投資人關注焦點。 除了尖點之外，本周還有兩檔股票接力申購。醫療器材大廠華廣（4737）為了償還銀行貸款辦理現增，承銷價為 50 元，以 23 日收盤價 54.5 元估算，中籤一張約可獲利 4,500 元，報酬率約 9%。自行車廠明新頭殼 ・ 1 天前 ・ 9則留言
目標價上調50%！晶圓大廠放量50萬張鎖漲停飆25年新高 旗下「這檔」年營收增281%同登量價雙增王
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導在AI人工智慧浪潮推動下，先進製程晶片供不應求，野村證券在最新報告中指出，半導體大廠台積電（2330）、三星（Samsung）將...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
美元指數跳水 新台幣早盤升快2角破31.3元
[NOWnews今日新聞]美元指數再跳水，一度失守96，創下近4年新低，加上台股上漲及出口商月底有拋匯需求，新台幣兌美元今（28）日早盤強升快2角，升破31.3元，一度來到31.292元。美元承壓原因...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 3則留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
半導體龍頭台積電（2330）為蘋果（Apple）主要的代工iPhone晶片廠，不過有消息傳出，蘋果正計畫將未來的部分晶片轉向英特爾（Intel）代工，根據《9to5Mac》報導，分析師指出，最快2028年開始，英特爾將會為「蘋果非Pro系列iPhone」，屆時將不再全部依賴台積電代工。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 40則留言
熱門股／資金要逃出了嗎？ 記憶體11檔全解析
記憶體產業持續引領盤面多頭，DRAM、NOR Flash及模組產品價格上漲，吸引市場資金關注。然而，隨著部分個股位階墊高，族群內部分歧加劇，高檔震盪與強弱分流現象浮現。上游原廠華邦電、南亞科扮演產業風向球，模組廠品安、威剛、創見等受惠需求回溫。控制IC大廠群聯、旺宏深耕特定應用，通路商至上代理三星產品，封測廠華東稼動率回升。市場分析指出，記憶體產業正從「全面齊漲」轉向「選股為王」，投資人應聚焦價格續航力與庫存變化，謹慎評估風險。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
聯發科史詩級漲幅！外媒揭兩天狂飆265元內幕：與台積電有關
聯發科股價創下有史以來最大的兩日漲幅，從1525元低點拉到最高1790元，累計漲幅達19%，並創下歷史新高。外媒撰文分析兩大原因，包括受惠於Google TPU大單題材，以及基金經理人因台積電持股達到上限，進而轉向買入聯發科。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台積電整理法人先落袋 台股站上3萬2千點再刷新高/台塑四寶集體點火 撐盤主角換傳產/日圓急飆甜甜價沒了 廣場協議2.0警報響？｜Yahoo財經掃描
美國最新經濟數據與企業財測訊號分歧，牽動市場情緒，讓資金在科技股與傳統類股間來回挪移，美股四大指數上周五漲跌互見，道瓊下跌0.58%、那斯達克小漲0.28%、標普500指數微升0.03%、費城半導體指數下挫1.21%；科技股方面，英特爾因財測不如預期重挫16.98%拖累晶片股氣氛，輝達受惠H200晶片相關消息激勵走揚1.53%，Netflix則在連跌後反彈3%，台積電ADR也同步跟著走揚0.38%。亞股方面走勢偏弱，日股下跌1.79%、韓股同樣下挫0.81%；港股幾乎收平盤，上證指數微幅走弱，市場觀望氣氛升溫。 回到台股，今(26)日加權指數小漲103.01點、收32,064.52點續寫新高，成交金額7,258.23億元；權王台積電(2330)震盪整理未能續攻，但傳產族群接棒，台塑四寶強勢接棒，其中三寶亮燈表態，南亞(1303)同步走揚，帶動傳產人氣回籠；電子股則以題材股撐場，面板、記憶體族群買氣熱，持續成為資金追逐焦點，推升大盤維持高檔震盪、人氣不墜。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 7則留言
《熱門族群》記憶體「解禁」掀漲停潮 南亞科、威剛創天價
【時報-台北電】美光股價續創高，DRAM大廠南亞科(2408)今早再創新天價。下游模組廠威剛(3260)也挾獲利創新高帶動股價漲停同步攀上史上新高。台系記憶體族群今日隨著買盤增溫，盤中聯袂大漲，晶豪科、旺宏(2337)攻頂相呼應。 旺宏今日正式「解禁」出關，強勢漲停。華邦電(2344)、十銓(4967)預計明天接棒，華邦電及十銓盤中也攻上漲停，助陣多頭勢力。 上周台系記憶體族群九檔陸續解禁，尤其上周五一口氣有四檔指標股解禁出關，但股價大幅震盪，今早隨著南亞科(2408)率先攻新高，晶豪科(3006)強勢漲停，力積電(6770)也重整旗鼓，下游模組廠威剛(3260)上周五逆勢上攻新高，今早再締歷史新高價。 今年所有記憶體價格均可望大漲，加上美光再創新天價，以及台系記憶體族群解禁出關後買盤續挺，上周五股價大幅震盪後，今由南亞科表態衝高。旺宏、力積電目前成交量分居第二及第三，南亞科居前十，股價攻高295元，漲逾8%。 上周三率先出關的千金股群聯(8299)今日也呈現開高走高。 旺宏處置至23日，今日正式出關。股價強勢漲停。將於周二下午召開法說會。 華邦電、十銓處置期間至今(26)日，周二即將時報資訊 ・ 1 天前 ・ 2則留言
錯過起漲點？專家曝1年前買「這1檔」股票驚人獲利：現在進場還不晚
隨著AI熱潮持續延燒，被譽為「護國神山」的台積電，已成為全球人工智慧產業的重要風向標。從蘋果、輝達到各大科技巨頭，甚至各國政府與監管機構，目光幾乎同時聚焦在這家關鍵的晶片代工龍頭身上。如今，台積電正站在影響整個半導體產業未來的關鍵轉折點。外媒報導指出，如果投資者在一年前以1萬美元（約新台幣31萬元）購入台積電ADR股票，至今這筆投資已增值至約1.5萬美元（約新台幣47萬元），獲利相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1則留言
她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單健康2.0 ・ 1 天前 ・ 13則留言
法人目標價指向1900元！光聖開盤牽25檔噴漲停 這「電源供應器大廠」挑戰連4日亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（27）日上漲30.56點至32,095.08點，截至上午9點30分暫報32,179.57點，漲115.05點或0.36%，開盤共計25檔個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
傳美日聯手干預…日圓急升當領頭羊 掀亞幣競升潮
外匯市場昨日在日圓帶動亞洲貨幣整體走升，新台幣兌美元匯率同步轉強，盤中一度升值近一角。終場收在卅一點五○八元，升值七分。...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言