三商家購：明年美廉社加盟占比拚至少5成

（中央社記者江明晏台北19日電）三商家購今天表示，推動智慧零售布局，全門市電子價卡導入已完成，帶動離峰與夜間的消費動能，截至9月底，旗下美廉社加盟比例達34%，相較2024年底的26.8%，成長7.2個百分點，預計明年朝至少5成的加盟比例邁進。

三商家購今天召開法人說明會並公布財報，第3季合併營收新台幣109.69億元，年增3.48%；每股盈餘（EPS）1.44元。

三商家購指出，第3季持續推動智慧零售布局，全門市電子價卡導入已全面完成，首波應用聚焦鮮奶品類的「時控條碼」及啤酒商品的動態促銷，強化即期品管理、有效降低食物浪費、提升資源使用效率，也帶動離峰與夜間的消費動能，看好為零售業開啟新的智慧營運模式。

三商家購也表示，持續深化自有品牌與自進口商品的布局，第3季自有品牌與自進口商品營收占比達21.33%，較去年同期的17.51%明顯提升，採取差異化商品策略。

此外，三商家購說明，截至9月底，美廉社加盟比例達34%，相較2024年底的26.8%，成長7.2個百分點，預計明年朝著至少5成的加盟比例邁進，第2季推出的「0元加盟金」方案帶動品牌聲量與展店動能。2025年第2季推出的「複數加盟優惠方案」也持續發酵中。（編輯：潘羿菁）1141119