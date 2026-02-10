三商巧福不到1年又漲！牛肉麵貴10元、排骨飯貴5元 最新價格曝

生活中心／賴俊佑報導

過年前漲一波！三商巧福宣布2月10日起調整部分產品價格，漲幅4至10元，原汁牛肉麵漲至185元，紅燒排骨飯漲至145元；另外，漢堡王2月10日起A、B套餐漲10元，並停賣C套餐，換算下來單價最高的四層牛無麵包堡搭配B套餐漲至364元。

不到1年又漲！三商巧福牛肉麵漲至185元

三商巧福去年5月針對16品項調漲5至20元，沒想到不到一年，今年過年前再次喊漲，三商餐飲表示，近期因原物料價格成本持續上升，為反應各項營業成本，並維持最好的品質及服務，自即日起，調整部分三商巧福品項單價。

原汁牛肉麵、清燉牛肉麵、原汁牛筋麵、汕頭牛肉麵、牛肉壽喜飯175元漲至185元；半筋半肉牛肉麵、超大盛牛肉壽喜飯、叻沙牛肉麵、番茄牛肉麵從185元漲至195元；牛三寶牛肉麵由200元漲至210元；蘭州雙寶牛肉拉麵從205元漲至215元。

紅燒排骨飯、黃金滷排麵140元漲至145元；黑胡椒豬柳飯、咖哩雞肉飯、油蔥雞肉飯155元漲至160元；牛肉湯從150元漲至160元；牛肉炸醬麵、番茄牛肉醬乾拌麵由95元漲至99元。

漢堡王搭配套餐貴10元。（圖／台灣漢堡王提供）

漢堡王A、B套餐貴10元！停賣C套餐

漢堡王表示，因原物料、人事成本上漲，因應台灣整體的門市營運考量，將於2月10日調整菜單價格，升級A套餐(薯條+飲料)從45元漲至55元，升級B套餐(4塊雞塊+飲料)從55元漲至65元，C套餐(勁濃起司薯+飲料)將停賣，單點品項沒有調漲。

以最便宜的74元華鱈魚堡/經典脆雞堡來算，搭配A套餐從119元調漲至129元，以單價最高299元的四層牛無麵包堡來算，搭配B套餐從354元漲至364元。

