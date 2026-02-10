三商巧福今起換價表 9個月內二度漲價 最貴變215元

連鎖餐飲品牌三商巧福去年5月才宣布主餐全面漲價，業者今（10）日突然宣布再調整價格，9個月內二度漲價，依不同品項漲價4至7元，平均漲幅約5%，其中去年漲價後已突破200元大關的蘭州雙寶牛肉拉麵及牛三寶牛肉麵，此次分別調漲至215元及210元；《中時新聞網》向三商求證，業者表示，受全球性通膨影響，國際原物料價格持續上揚，為反映營運成本，並維持產品品質，即日起調整部分品項單價。

讀者向《中時新聞網》表示，三商巧福自今（10）日起調整部分產品價格，其中半筋半肉牛肉麵／細粉、超大盛牛肉壽喜飯／麵、叻沙牛肉麵／細粉、番茄牛肉麵／細粉，價格由185元調升至195元；原汁牛肉麵／細粉、清燉牛肉麵／細粉、原汁牛筋麵／細粉、汕頭牛肉麵，以及牛肉壽喜飯／麵，從175元調漲至185元。

咖哩雞肉飯、黑胡椒豬柳飯、油蔥雞肉飯，售價由155元調整為160元；牛肉湯從150元漲至160元；紅燒排骨飯／麵／細粉、黃金滷排麵由140元調整為145元；牛肉炸醬麵及番茄牛肉醬乾拌麵，則由95元調升至99元；牛肉塊／牛肉片也從90元調漲至95元。

此外，原本售價已突破200元的蘭州雙寶牛肉拉麵，價格從205元調漲至215元；牛三寶牛肉麵／細粉，則由200元調升至210元；此次調漲金額介於4至10元，平均漲幅約5%。

三商巧福9個月內兩度漲價，業者向《中時新聞網》表示，因近期全球性通膨，國際原物料價格飆漲，為反映營業成本及費用持續上升，並維持最好的品質及服務，才會從今天起調整部分品項單價。

