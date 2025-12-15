三商巧福為何堅持用厚重瓷湯匙？ 前員工曝原因 網讚：好用心

▲ 圖／翻攝threads

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有民眾好奇發問，為何三商巧福堅持使用厚重瓷湯匙，引起網友熱議，更釣出前員工曝光該設計理念，讓網友紛紛大讚三商巧福真的是良心企業。

一名網友在threads上發文表示「三商巧福的湯匙到底為什麼要用這麼重的？而且還堅持了這麼多年」，貼文一出，引起討論，其他人也留言「我每次都很佩服端碗過來的工讀生」、「他送上桌的時候還單手負重」、「員工要怎麼洗啊？好辛苦，這很重」。

對此，有網友就表示「這個湯匙讓湯喝起來有溫潤的感覺」、「看著太多太多餐飲店使用美耐皿裝食物，而三商巧福始終提供瓷器餐具，真該給予他們更多的掌聲！多用新台幣下架他們的牛肉麵 」、「我如果還想吃三商巧福，絕對是為了這湯匙耶」、「應該是怕客人燙口，才把陶瓷做厚實一點的」、「我很喜歡握著這個湯匙的感覺，好像回到以前的年代，而且很環保不會一次用完就要丟棄」、「用這種湯匙才是味道的精髓，有效保溫又不燙口，陶瓷圓潤的觸感，不是其他材質能取代的」。

留言串中，也有前員工現身解答，表示三商巧福認為瓷器與瓷碗是吃飯時對客人的尊重，透露是特別訂製請人開模的瓷器專吃牛肉麵，而不銹鋼筷跟碗在當時容易聯想當兵、監獄在使用。

不過，後續新開的店使用美耐皿成本相對低，客人甚至覺得輕巧好用沒重量，某一陣子還認為這樣的改變很好，但前幾年證實高溫會使美耐皿產生疑慮，大家會發現幾年前政府強制火鍋業禁用美耐皿需開始提供不銹鋼筷做選擇，所以身為消費者的我們應該選擇什麼?至於好不好用、難不難用見仁見智，小的自己是寧願用重一點、安全、尊重的器皿。





