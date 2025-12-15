三商巧福為何用「超重瓷湯匙」？堅持30年原因曝光 全場大讚有良心

三商巧福使用瓷器湯匙引發網友熱議。（圖／翻攝臉書／三商巧福）

台灣知名連鎖牛肉麵品牌「三商巧福」以家常口味與親民形象廣受歡迎，但近日有民眾在社群平台Threads上發文，表示長期以來對該品牌所使用的湯匙感到困惑，認為瓷器湯匙份量較重，使用不便，員工清洗整理也較為吃力，「到底為什麼要用這麼重的？而且還堅持了這麼多年？」貼文曝光後，引起廣大網友與前員工熱烈討論。

不少消費者反而對三商巧福的堅持表示認同與讚賞，認為這樣的餐具選擇反映出品牌對品質與衛生的重視。有網友指出，「太多餐飲店使用美耐皿裝食物，而三商巧福始終提供瓷器餐具，真該給予他們更多掌聲」、「傳統就是這種拿不動的陶瓷湯匙才對味」、「這個湯匙讓湯喝起來有溫潤的感覺」、「整間店都聽得到湯匙敲到碗的聲音」。

綜合網友觀點，多數人認為，厚重陶瓷湯匙具有穩定性與耐用度的優點，不易傾倒或滑入碗中。更重要的是，陶瓷材質可有效保溫，有助於維持牛肉湯的口感與風味。此外，與塑膠或美耐皿相比，陶瓷湯匙耐高溫、不易變形，使用壽命更長，也較無食安疑慮。

還有網友補充指出，「食器其實在味覺體驗中占有關鍵角色，只是很多人常忽略其重要性」。部分人更認為這樣的設計也符合環保趨勢，間接減少一次性餐具使用。

據了解，三商巧福創立於1983年，早期名為「三商速簡餐廳」，1984年轉型為牛肉麵品牌「七七巧福」，1986年正式更名為「三商巧福」，至今已深耕台灣市場數十年。其湯匙設計自開業以來始終如一，成為品牌辨識度的一部分。

有前店員表示，其實品牌早年就認為，瓷器與瓷碗象徵對顧客的尊重，因此特別訂製湯匙，請專人開模設計，目的就是為了提供專屬於牛肉麵的用餐體驗。他進一步指出，不銹鋼碗筷常令人聯想到軍營或監獄，美耐皿則存在高溫下的食安疑慮，且手感輕巧、缺乏質感。因此三商巧福選擇厚實穩重的陶瓷湯匙，不僅耐摔、耐熱、壽命長，更能讓消費者吃得安心。

