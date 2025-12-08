三商巧福牛肉麵特價109元！身分證號連中「4數字」免費吃一碗

知名牛肉麵三商巧福周年慶要開始了，招牌原汁牛肉麵、紅燒排骨飯特價109元；另外身分證號碼出現固定連續數字「3375」，門市消費就免費招待「原汁牛肉麵」一分。不過三商巧福強調，數字「3375」須為連續出現，不可以間隔跳號或順序顛倒。

三商巧福周年慶活動時間為9日到17日，除了單點原汁牛肉麵跟紅燒排骨飯皆為109元；同時還推出超值特餐，原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+中杯飲料特價135元、原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+芝麻牛蒡絲特價145元、原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+韓國泡菜+中杯飲料特價155元。三商巧福補充，桃園機場門市不配合此活動，相關優惠外送平台均不適用。

另活動首日12月9日還有推出限定優惠，消費者只要身分證號碼出現固定連續數字「3375」，至門市消費就免費招待「原汁牛肉麵」一分，消費不限金額，符合條件即可享優惠，但數字「3375」須為連續出現，不可以間隔跳號或順序顛倒。另此活動桃園機場、南投站、西螺北、西螺南門市不配合。

必勝客近日也推出限定優惠,13吋超值大比薩售價僅199元,包括香起司燻雞培根、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯等9種口味,還有加價115元升級「芝心餅皮」,優惠代碼「94199」。

