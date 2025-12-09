三商巧福牛肉麵 連9天特價109元 身分證中「3375」免費吃
三商巧福週年慶活動自12月9日起至12月17日盛大開跑，推出「原汁牛肉麵」及「紅燒排骨飯」兩大人氣餐點特價109元，最高可現省66元。此外，活動首日（12月9日）特別加碼身分證優惠，只要身分證字號中含連續四碼「3375」，即可免費兌換原汁牛肉麵1碗，需出示身分證方可享有。
三商巧福祭優惠！ 原汁牛肉麵＋紅燒排骨飯各只要109元 還有機會免費吃
牛肉麵連鎖品牌三商巧福週年慶開跑，活動期間原汁牛肉麵（原價175元），活動期間只要109元，即可省下66元；紅燒排骨飯（原價140元），也同步特價109元。12月9日活動首日，額外推出身分證限定優惠：只要身分證號碼中包含連續四位數「3375」，並於消費時出示證件，即可免費領取1碗原汁牛肉麵。
若使用悠遊付結帳，每筆消費可享3%回饋（上限50元），單筆消費滿500元還可獲得價值90元的現金回饋券（含15元與75元各1張），每月回饋名額上限為5500份。還提供3種超值套餐選擇，滿足不同食量需求：原汁牛肉麵或紅燒排骨飯搭配中杯飲料135元；搭配芝麻牛蒡絲145元；搭配韓國泡菜及中杯飲料155元。
活動期間使用悠遊付結帳，每筆消費可回饋3%（上限50元），單筆滿500元再贈90元現金回饋券（含15元及75元各1張），每月上限5500份。
▼牛肉麵連鎖品牌三商巧福週年慶開跑，原汁牛肉麵＋紅燒排骨飯各只要109元。（圖／翻攝《三商巧福 Always tasty, always for you 》粉專）
台灣吉豚屋推「買1送1」 必勝客13吋大披薩199元
除了三商巧福，日式豬排名店「台灣吉豚屋」也同步推出年末優惠，12月9日至12日，門市內用「唐揚雞定食」（售價299元）或單點唐揚雞（售價65元）享買1送1，數量有限，售完為止。此外，吉豚屋12月17日至12月30日推出兩款外送組合優惠：「海陸拼盤組合」含唐揚雞、竹筴魚、腰內豬排及果漾芭芒柳，每份340元；「唐揚雞定食優惠套組」含唐揚雞定食及果漾芭芒柳飲品，每份530元。
▼「台灣吉豚屋」也同步推出年末優惠，門市內用「唐揚雞定食」（售價299元）或單點唐揚雞（售價65元）享買1送1。（圖／翻攝《台灣吉豚屋かつや》粉專）
必勝客也不落人後，13吋超值大比薩祭出199元優惠，包括香起司燻雞培根、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯等9種口味，另可加價115元升級芝心餅皮，優惠代碼「94199」。
▼必勝客13吋超值大比薩祭出199元優惠。（圖／翻攝《必勝客 Pizza Hut Taiwan》粉專）
（封面圖／翻攝《三商巧福 Always tasty, always for you 》粉專）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
舒華同款必收！SKECHERS品牌日大手筆祭雙重折扣 最殺清單一次看
每到年底就有今年一定要換一雙新鞋的念頭！但最近物價漲翻，買鞋還要斤斤計較划不划算，SKECHERS一直以超輕量、好走不咬腳、支撐度優秀聞名，不管是通勤、跑步、出國行程還是久站上班族，都能找到最適合足型的款式，之前捨不得出手的人看過來～這波SKECHERS 品牌日真的非常優惠，狂到不講會內傷，不只正價商品全面 8 折、還能領券再打 9 折，等於直接雙重折上折，買越多省越多，單筆滿 5,000 元還能再送路跑毛巾或腰包，全系列比平常便宜，還送這麼多滿額贈，完全是年底補貨最佳時機！Yahoo好好買 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
威力彩頭獎保證2億 3星座偏財運勢不可擋
威力彩明（8日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄表示「3星座」在12月將迎來財運的大幅提升，過去一年的困境與阻礙，都將在這個月獲得突破。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
年末便宜機票最終回！易遊網雙12暖身、長榮日本機票6,666元限量搶！
搶攻「雙12」商機，易遊網推出「雙12暖身慶」，即日起祭出機票優惠搶先開跑，不僅有長榮航空獨家66折起的超優票價搶市，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要6字頭！而12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有備受消費者期待的限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版（含大阪環球影城門票）」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,212元等多項優惠，涵蓋機票、交通票券、飯店到各式人氣行程，預計將帶動年末最後一波旅遊買氣。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
雙12優惠2025全攻略：飯店$12「這天開搶」、北海道星野渡假村4折起｜iHerb全站輸碼76折、Dyson洗地吸塵器現省破萬｜Longchamp人氣美包下殺5折【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025年末最強雙12購物節來臨！「揪愛Mei」整理30家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！Trip.com祭出12元飯店訂房價、KKday人氣樂園買1送1、iHerb全站輸碼76折、恆隆行Dyson洗地吸塵器限高省萬元...各品牌資訊不斷更新，一篇掌握12月所有優惠！Yahoo夯好物 ・ 19 小時前 ・ 2
Yahoo年度熱銷「3C、家電」曝光！Switch 2只排第二「冠軍玩家超想要」
Yahoo購物中心依站內「銷量、瀏覽量、搜尋量」做加權綜合排名，盤點出今年8款3C科技與家電年度TOP榜單。其中Switch 2聲量驚人卻只拿下第二名，冠軍由玩家最想帶回家的PS5 Pro奪下。家電部分因為台灣天氣普遍潮濕，讓日立擁有1級能效的除濕機RD-14FR成為冠軍，除了可以除濕也能乾燥衣物，一機多用，同時還有美髮神器、空氣清淨機與微波爐通通上榜。Yahoo好好買 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
這樣居然只要100日圓？日本這4款「百元神器」就是讓人吃驚！
日本知名的百元商店（大創、Can Do）內販售著眾多商品，全部都只要用100日圓（未含稅價格）就可入手。用100日圓不僅能買到多數的日常用品，還有設計好看的室內裝飾品與毛巾等，通通都只要100日圓就能買到喔！聽說近年有很多觀光客，也會特地到這商品多樣化的百元商店購物。究竟這些外國朋友會到百元商店購買什麼商品呢？來看看百元商店內有什麼令人吃驚的商品吧！LIVE JAPAN ・ 1 天前 ・ 發起對話
聖誕跨年泡湯趣！2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...雙12限時折扣湯券買1送1、下殺49折
聖誕節與跨年期間，台灣各大溫泉區及飯店多會推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握年末難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
【一文看懂】年末便宜機票最終回！長榮機票66折、12元飯店 日本買1送1
歲末最後一檔數字節雙12，迎來最終優惠戰，是年底搶票卡位最佳時機。易遊網「雙12暖身慶」推出機票優惠，包括長榮航空獨家66折起的超優票價，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要６字頭！12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版(含大阪環球影城門票)」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話
威力彩頭獎保證2億！3生肖財富之路順暢 意外之財不斷
威力彩今（8）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴這段期間財富之路順暢，正財、偏財都會有收穫，錢包越來越鼓。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
iHerb 2025雙12優惠｜折扣碼76折 冬天保健、保養洗沐、運動營養、膳食補劑...20大「寶藏商品」最低百元有找
萬眾期待的 iHerb雙12購物節終於登場了！即日起至12/15上午10點為止，限時8天給你2025年最終狂歡折扣。結帳輸入折扣碼【12BUY25】，全站商品不限金額立減24%，且不限金額消費，只要輸碼就能折。現在就跟著「揪愛Mei」小編的熱銷排行榜，一起掃貨掃起來！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 1
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 20
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 79
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 9
桃園南門市場「文化街早餐一條街」制霸攻略！從麵糊蛋餅到浮誇廣東腸粉，八大排隊名店一次收錄
桃園區南門市場文化街，漸漸已經形成早餐一條街，從早年許多生意的攤商，都會在每日開工前先來填飽肚子，也有許多人在採買前往吃早餐，逐漸聚集許多中式與異國美食，不少都是在地人喜愛的排隊店家，整條路上滿是熱鬧滾滾人潮，跟著市場早上營業時間而已，所以漸漸被稱為『南門市場早餐一條街』，這篇也特別收錄了位於文化街的早餐店，讓大家可以從頭吃到尾。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 210
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 507
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 193
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 238