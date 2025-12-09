三商巧福牛肉麵 連9天特價109元 身分證中「3375」免費吃





三商巧福週年慶活動自12月9日起至12月17日盛大開跑，推出「原汁牛肉麵」及「紅燒排骨飯」兩大人氣餐點特價109元，最高可現省66元。此外，活動首日（12月9日）特別加碼身分證優惠，只要身分證字號中含連續四碼「3375」，即可免費兌換原汁牛肉麵1碗，需出示身分證方可享有。

牛肉麵連鎖品牌三商巧福週年慶開跑，活動期間原汁牛肉麵（原價175元），活動期間只要109元，即可省下66元；紅燒排骨飯（原價140元），也同步特價109元。12月9日活動首日，額外推出身分證限定優惠：只要身分證號碼中包含連續四位數「3375」，並於消費時出示證件，即可免費領取1碗原汁牛肉麵。

若使用悠遊付結帳，每筆消費可享3%回饋（上限50元），單筆消費滿500元還可獲得價值90元的現金回饋券（含15元與75元各1張），每月回饋名額上限為5500份。還提供3種超值套餐選擇，滿足不同食量需求：原汁牛肉麵或紅燒排骨飯搭配中杯飲料135元；搭配芝麻牛蒡絲145元；搭配韓國泡菜及中杯飲料155元。

▼牛肉麵連鎖品牌三商巧福週年慶開跑，原汁牛肉麵＋紅燒排骨飯各只要109元。（圖／翻攝《三商巧福 Always tasty, always for you 》粉專）

台灣吉豚屋推「買1送1」 必勝客13吋大披薩199元

除了三商巧福，日式豬排名店「台灣吉豚屋」也同步推出年末優惠，12月9日至12日，門市內用「唐揚雞定食」（售價299元）或單點唐揚雞（售價65元）享買1送1，數量有限，售完為止。此外，吉豚屋12月17日至12月30日推出兩款外送組合優惠：「海陸拼盤組合」含唐揚雞、竹筴魚、腰內豬排及果漾芭芒柳，每份340元；「唐揚雞定食優惠套組」含唐揚雞定食及果漾芭芒柳飲品，每份530元。

▼「台灣吉豚屋」也同步推出年末優惠，門市內用「唐揚雞定食」（售價299元）或單點唐揚雞（售價65元）享買1送1。（圖／翻攝《台灣吉豚屋かつや》粉專）

必勝客也不落人後，13吋超值大比薩祭出199元優惠，包括香起司燻雞培根、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯等9種口味，另可加價115元升級芝心餅皮，優惠代碼「94199」。

▼必勝客13吋超值大比薩祭出199元優惠。（圖／翻攝《必勝客 Pizza Hut Taiwan》粉專）

（封面圖／翻攝《三商巧福 Always tasty, always for you 》粉專）

