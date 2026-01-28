三商巧福超狂聯名！吃「紅燒四喜牛肉麵」送「北港武德宮錢母」！

生活中心／賴俊佑報導

吃牛肉麵也可開運！三商巧福今年春節首次與雲林北港武德宮合作推出新品「紅燒四喜牛肉麵」，買就送「黑虎開運錢母」；另外，水餃品牌灣仔碼頭首度攜手米其林必比登名店雙月食品社推出「抱湯餃」系列，在家也能享用必比登美味。

購買「紅燒四喜牛肉麵」就送北港武德宮開運錢母。(圖／三商巧福提供）

三商巧福吃牛肉麵送「武德宮開運錢母」！

三商巧福攜手雲林北港武德宮推出春節新品「紅燒四喜牛肉麵」，以象徵好運齊聚的「四喜」為概念，匯集牛肋條、雪花牛、牛筋與牛肚四種牛肉部位，一碗盡享豐盛，即日起至 3月 3日止，點購「紅燒四喜牛肉麵」即可獲得「黑虎開運錢母」乙個，象徵福氣、財運、喜氣、平安，一次到位齊聚圓滿。

本次錢母以武德宮陪祀神祇「黑虎將軍」為主題，呼應「一元復始，萬象更新」為設計概念，共推出「福輪」與「福袋」兩款，象徵財富流轉、生生不息。錢母為隨機贈送，數量有限，送完為止。

此外，三商巧福同步推出會員回饋活動，每月 27 日為會員點數日，活動期間凡使用三商i美食會員卡號消費並兌點，即可享 1 點折抵 1 元 優惠，每筆交易紅利折抵上限為 未付金額的 30%，讓消費者在新春期間，不僅吃得暖心，也享有實質回饋。

灣仔碼頭與雙月食品社聯名推出「抱湯餃」系列新品。(圖／灣仔碼頭提供）

在家也能吃必比登美味！灣仔碼頭與雙月食品社聯名推出「抱湯餃」

灣仔碼頭與雙月食品社聯名推出「抱湯餃」系列新品，共推出兩款口味，「香蕈木耳雞肉 抱湯餃」以軟嫩雞腿肉為基底，揉合具溫潤香氣的香蕈、爽脆木耳及鮮採脆甜高麗菜，；「姬松茸豚肉 抱湯餃」則嚴選上等前腿豬肉，搭配珍貴姬松茸與清甜高麗菜入餡，同時感受醇厚甘甜的多層次風味，雙品牌聯名「抱湯餃」系列即日起於全聯/大全聯獨家販售。

