三商巧福超重湯匙用30年！前員工曝：對客人的尊重

近日有民眾在社群平台Threads發文，表示對三商巧福使用的厚重陶瓷湯匙感到困惑。原PO指出，該湯匙重量遠超一般餐具，使用到一半左手會感到疲累，必須換右手繼續。此外，厚重的湯匙容易發出碰撞聲響，對員工清洗整理也造成負擔。貼文一出，立即引發網友廣泛討論。

然而，多數消費者對三商巧福的堅持表示認同。網友紛紛指出，在餐飲業普遍採用美耐皿餐具的現況下，三商巧福始終提供瓷器餐具實屬難得。有網友表示，太多餐飲店使用美耐皿裝食物，三商巧福的做法值得掌聲。另有民眾認為，傳統陶瓷湯匙讓湯品喝起來更有溫潤感覺。

根據網友分析，厚重陶瓷湯匙具有多項優點。首先是穩定性與耐用度佳，不易傾倒或滑入碗中。其次，陶瓷材質可有效保溫，維持牛肉湯的口感與風味。與塑膠或美耐皿相比，陶瓷湯匙耐高溫、不易變形，使用壽命更長，也無食安疑慮。有網友補充，食器在味覺體驗中扮演關鍵角色，這樣的設計符合環保趨勢。

自稱前員工的網友透露重要內幕。據其表示，品牌早年即認定瓷器與瓷碗象徵對顧客的尊重，因此特別訂製湯匙，請專人開模設計，打造專屬於牛肉麵的用餐體驗。該員工進一步說明，不銹鋼碗筷容易聯想到軍營或監獄，美耐皿存在高溫下的食安疑慮且缺乏質感。三商巧福選擇厚實穩重的陶瓷湯匙，不僅耐摔、耐熱、壽命長，更讓消費者吃得安心。

另有前員工補充，三商巧福的碗和湯匙都是從日本進口的瓷器餐具。由於店內配備高溫殺菌洗碗機，每個碗和湯匙都可耐高溫清洗300次以上，確保衛生乾淨。瓷碗蓄熱效果良好，能維持食物溫度。

