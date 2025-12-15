三商巧福「厚重瓷湯匙」30年不換！ 真相曝光全網掌聲：有良心

台灣老字號牛肉麵連鎖品牌「三商巧福」始終使用厚實的瓷製湯匙，近日有網友直言三商巧福的湯匙「重量感十足」，好奇為什麼不改用較輕巧的款式。未料話題曝光後隨即在網路上掀起討論，原來背後竟有食安及風味考量。

原PO在Threads好奇發問，三商巧福的湯匙到底為什麼要用這麼重的？而且還堅持了這麼多年⋯」引發不少人留言共鳴，形容拿湯匙像在練手臂，不小心敲到碗時聲音也特別明顯，吃到一半還得換手繼續，真的很好奇它多年來存在的意義。

網友紛紛表示，「看著太多太多餐飲店使用美耐皿裝食物，而三商巧福始終提供瓷器餐具，真該給予他們更多的掌聲！」、「我寧願不要塑化劑」、「陶瓷做的湯匙才能維持湯入口的溫度，盡可能地確保湯的風味，也不怕遇熱變形」、「非常喜歡他們家其中一個原因就是『堅持用陶瓷沒有用美耐皿』」、「用這種湯匙才是味道的精髓，有效保溫又不燙口，陶瓷圓潤的觸感，不是其他材質能取代的」。

此外，更有自稱三商巧福的前員工透露，三商巧福之所以堅持使用瓷碗與瓷湯匙，是基於對顧客用餐體驗的尊重，這是特別訂請人開模的瓷器，專吃牛肉麵，不鏽鋼餐具在當時容易讓人聯想到當兵、監獄在使用，而美耐皿則因質感與食安疑慮而被排除，「小的自己是寧願用重一點、安全、尊重的器皿」。

台灣老字號牛肉麵連鎖品牌「三商巧福」始終使用厚實的瓷製湯匙。（圖／三商巧福提供）

