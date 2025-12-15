三商巧福「超重瓷湯匙」堅持30年不換 背後原因曝光網讚：有良心

生活中心／林昀萱報導

三商巧福30年來堅持使用頗具重量的瓷湯匙，引發討論。（圖／業者提供）

台灣老牌牛肉麵店「三商巧福」，30年來店面都使用超重的陶瓷湯匙，讓網友不解這樣的湯匙使用費力、容易發出聲音又不易清洗，為何堅持使用？釣出一票網友分析背後原因，大讚三商巧福「有良心」應該給予掌聲！

一名網友近日在社群平台Threads不解發問：「誰能告訴我三商巧福為什麼湯匙要那麼重？我吃到一半左手真的覺得太累拿不動耶，只能換右手⋯我真心不解」。不少網友也附和：「整間店都聽得到湯匙敲到碗的聲音」、「吃完手也差不多廢了」、「我也覺得他們的湯匙很難用」。

一篇貼文也釣出許多注重食安的網友回應，大讚三商巧福選擇瓷湯匙：「有質感，也比美耐皿、塑膠健康一點，現代人都忘了塑化劑風暴的可怕，我自己蠻喜歡會用瓷碗盤的店家」、「三商巧福瓷器碗、湯匙真的要掌聲鼓勵，人的健康很重要， 市面太多用便宜不健康塑膠碗湯匙裝食物了⋯」「看著太多太多餐飲店使用美耐皿裝食物，而三商巧福始終提供瓷器餐具，真該給予他們更多的掌聲」、「這麼重視食器的餐飲業者已經瀕臨絕種了，我會一直支持」、「這個很好，價位高就是要瓷的，一般麵店都是美耐皿，遇熱就是毒」、「而且耗損率很高！因為當碗和湯匙放進水槽裡，時不時就會撈起已經斷掉的湯匙，真的很敬佩三商巧福三十年不改初衷」。

三商巧福的湯匙引起網友熱烈討論。（圖／資料照）

除了考量食安耐熱以外，內行網友分析，陶瓷做的湯匙才能維持湯入口的溫度，盡可能確保湯的風味不受溫度變異影響。另外，也有自稱前員工的網友透露，三商巧福認為瓷湯匙與瓷碗是吃飯時對客人的尊重，特別定制請人開模專門用來吃牛肉麵的瓷器；「三商巧福的碗和湯匙都是從日本進口瓷器餐具進來的！因為三商有高溫殺菌洗碗機，每一個碗和湯匙都可以耐高溫洗300次以上不是問題也很乾淨！瓷碗蓄熱的效果也很好！之前在三商打工四年的工讀生路過。」

