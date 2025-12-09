三商巧福1習慣「顧食安」 堅持多年被萬人讚爆：餐飲最頂

一名女子近日到三商巧福用餐時發現，店內沿用多年的陶瓷碗與厚重湯匙，每舀一口飯都會發出清脆「碰撞聲」，讓她忍不住疑惑「湯匙到底為什麼要用這麼重？而且還堅持用了這麼多年？」貼文曝光後意外掀起討論，不少人不但不嫌重，反而讚三商巧福多年堅持使用陶瓷餐具，相較一般美耐皿，用起來更安心，也更有質感，直呼三商巧福的堅持，是餐飲業界最頂。

原PO近日於Threads發文指出，到三商巧福用餐，因業者提供的碗及湯匙都是陶瓷的，湯匙拿起來重量較重，若舀飯吃也會和碗發出碰撞聲，讓她質疑「湯匙到底為什麼要用這麼重的？而且還堅持了這麼多年？」

貼文曝光後一名網友指出，多數餐飲業者普遍採用美耐皿餐具，或是免洗餐具，耐摔、好清洗、方便，但長期使用容易磨損、褪色，很可能將塑化劑吃下肚，難免引發食安疑慮；相比之下，三商巧福長年堅持使用較重的陶瓷碗與湯匙，不僅質感穩重，也讓消費者更安心，「三商巧福始終提供瓷器餐具，該給予他們更多的掌聲」。

該則留言吸引2.4萬人按讚支持，不少網友直呼三商巧福在餐具材質上的堅持真的很加分，既安全又有質感，還兼具食安，「三商巧福瓷器碗、湯匙真的要掌聲鼓勵，人的健康很重要，市面太多用便宜不健康塑膠碗、湯匙裝食物了」、「超不喜歡用美耐皿的店，三商巧福真的讚」、「這麼多年還是不用免洗餐具，值得讚賞」、「三商巧福這點就可以稱得上是餐飲業最頂了」。

