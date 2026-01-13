三商美福榮獲 2025 年「幸福企業」金獎 以人為本 共創居家美學新視界

產業中心/綜合報導

深耕居家服務二十多年的三商美福，始終秉持熱情、感恩與堅持的品牌精神，致力於為客戶提供優質且安心的裝修規劃建議。在穩健經營的歷程中，公司不僅將「家」的溫暖傳遞給廣大消費者，更將這份關懷延伸至內部職場環境；憑藉卓越的人才治理與企業文化，於 2025 年一舉榮獲營造建築類「幸福企業」金獎，獲得社會各界的高度肯定。

身為室內設計產業的指標企業，三商美福深知員工是推動品牌持續進步的核心動力。憑藉大型規模的組織體系與豐富資源作為後盾，我們致力於打造一個專業且能讓設計師盡情發揮所長的廣闊舞台。因應市場擴張與新店落成，三商美福積極推動透明化的升遷制度與全方位的培訓管道，確保設計人才與管理階層皆能精確掌握職涯晉升路徑。這種與同仁並肩成長的經營策略，正是我們能在激烈評選中脫穎而出、蟬聯幸福企業殊榮的關鍵。

在追求專業卓越的道路上，三商美福持續投入資源提升人才競爭力，讓設計實力接軌國際。除了在 2025 年美國 MUSE 設計大獎展現頂尖的設計底蘊，公司亦高度重視同仁的身心平衡與團隊向心力。透過每季定期舉辦的名家講座、業務表揚大會及年度運動會，營造出充滿學習熱忱且互信互助的工作氛圍，讓「幸福」轉化為實質的支持力量，體現在每位同仁的職涯日常中。

三商美福四位店長榮獲「全國商店優良店長」表揚。

展望未來，三商美福將持續深化永續經營的承諾。在實踐社會責任方面，我們堅持透過偏鄉家具捐贈等公益行動落實社會回饋；在企業內部，則將持續耕耘幸福職場，讓優秀人才在穩定的沃土中發光發熱。榮獲「幸福企業」金獎是榮譽，更是我們守護員工與每個家庭幸福的堅定初衷。我們誠摯邀請更多具備夢想與才華的人才加入，與三商美福攜手定義卓越，共創美好的居家未來。