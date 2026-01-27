三商美福馳援花蓮 物資捐贈協助馬太鞍溪災後家園重整

公益中心/綜合報導

自 2025 年 9 月花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害發生至今，受災地區的復原工作已進入關鍵的家庭生活重整階段。在社會關注度隨時間逐漸消退的時刻，仍有部分家庭面臨家具損毀、居家機能尚未完全恢復的困境。三商美福基於企業社會責任與對土地的關懷，近日正式完成一批家具物資捐贈行動，期盼能為花蓮受災住戶在重建家園的過程中，增添一份實質的支持與溫暖。

走入現場 看見居家空間重整的需求

災害帶來的衝擊不只是硬體建設的損毀，更是生活秩序的斷裂。在災後數月的追蹤觀察中，三商美福發現，雖然公共設施已逐步修復，但許多家庭內部的居家機能仍待補足。對於受災戶而言，能夠擁有穩定且耐用的家具配件，是讓日常生活回歸常軌的重要基礎。

三商美福深耕台灣多年，始終秉持「創造美好居家生活」的初衷。在此次行動中，我們調度了多樣實質的家具物資，並動員三台 17 噸大貨車滿載這份關懷駛入花蓮光復鄉。 透過專業物流體系與同仁的全力投入，將急需的居家設備逐戶送達受災住戶手中，希望能以最直接的方式改善受災環境，實質減輕居民重建空間的壓力。

跨界協力 落實企業社會責任

此次捐贈行動得以順利完成，仰賴專業夥伴與第一線工作者的協力合作。三商美福特別感謝荃安長照關懷協會在過程中擔任重要的媒合橋樑，精準對接受災戶的實際需求，確保資源能適得其所；在配送現場，更有大車司機與在地夥伴投入大量心力，克服交通與搬運的挑戰，共同完成物資的傳遞。

這股由企業、非營利組織與地方夥伴共同構築的支援網絡，展現了社會在面對困境時，彼此扶持且共好的韌性。

守護生活溫度 持續投入社會關懷

三商美福表示：「家，是每個人最重要的避風港。面對天災，企業的力量或許有限，但我們希望能發揮自身專業，在災後重建的長期過程中，為受災居民提供一份安定的力量。」

對三商美福而言，企業社會責任（CSR）不只是單次性的行動，更是一份持續的承諾。未來，我們將持續關注環境與社會議題，將品牌對「家」的呵護延伸至社會的每一個角落，與大眾一同構築更完善的生活環境。