三商美邦人壽再度榮獲TCSA永續報告書白金級獎項

三商美邦人壽策略發展本部副總經理田玉萍(右)代表領獎。

三商美邦人壽於第18屆台灣企業永續獎（TCSA）頒獎典禮中，再度以完善的永續資訊揭露、穩健的治理基礎與持續深化的永續發展行動脫穎而出，榮獲「企業永續報告類金融及保險業-第一類白金級獎」。該公司已連續13年於TCSA獲得肯定，展現其在永續治理架構、資訊透明度與永續績效上的長期承諾與深厚實力。



該公司持續以最高規格推動永續治理，於董事會轄下委員會設立「公司治理暨企業永續委員會」，強化永續策略監督職能。在淨零轉型目標下，持續強化氣候金融與環境管理，除通過ISO 50001、ISO14001等能源與環境管理系統驗證，更積極響應綠色採購原則。此外，該公司亦簽署加入「碳核算金融聯盟（PCAF）」，並完成自主盤查及範疇三（投融資）溫室氣體有限確信報告，展現其節能管理之決心，提升氣候金融資訊揭露透明度。

在社會共融與金融友善方面，該公司將「數位金融與創新」與「社會公益參與」列為永續報告書之重大主題，持續提升友善服務與公平待客措施，除了透過官網導入語音播放圖形驗證碼以縮減視障族群的數位落差，亦全面優化線上服務流程。今年更以「高齡長者關懷計畫」榮獲《TSAA台灣永續行動獎》肯定，以「識詐教育」、「樂齡健康」及「社區共伴」為核心推廣行動，開創高齡關懷新模式，讓長者在享受便利金融服務時，亦能提升風險防護能力。



三商美邦人壽秉持「一句承諾 一生的朋友」之核心理念，以強化永續治理架構、提升營運韌性與持續推動金融友善行動回應各界利害關係人期待，以金融普惠與社會福祉為核心，持續朝向「最能創造價值的專業壽險公司」的願景邁進，實現社會共好與永續經營。