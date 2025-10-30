三商美邦人壽持續強化內部防詐機制與教育訓練 守護保戶資產

近年詐騙手法不斷翻新，防止詐騙已成社會共識。三商美邦人壽持續強化內部防詐機制與教育訓練，展現守護保戶資產的決心與行動力。日前於高雄分公司又成功攔阻詐騙事件，協助保戶免於財產損失，充分體現公司落實警民聯防及社會責任的具體作為。

在最新一起高雄分公司案例中，高齡保戶臨櫃申辦保單借款，表示資金用途為購買網路販售的保健食品及減肥藥品，承辦人員察覺異常後，立即通報主管並聯繫警方到場協助勸阻，警方到場後向保戶說明相關藥品進口規定與常見詐騙手法，並提供近期社群平台購買藥品的詐騙案例，最終成功勸導保戶撤銷借款申請，避免陷入「網購保健食品」詐騙陷阱。此舉不僅守住保戶的血汗錢，展現三商美邦人壽同仁的警覺與關懷，亦獲得高雄市警察局左營分局的肯定與致謝。

廣告 廣告

三商美邦人壽持續推動防詐教育訓練，透過案例分享、異常表徵識別與通報流程，協助同仁提升識詐與阻詐能力，確保保戶能享有安全無虞的金融服務環境。此舉同時呼應公司落實公平待客原則的精神，從保戶實際需求出發，提供適切協助與關懷，主動防範潛在風險，保障客戶權益，並持續舉辦多場防詐宣導活動，包括「樂齡金安心」高齡識詐講座、「理財金頭腦」系列活動及「反詐防騙我來說2.0」校園防詐公益講座，積極與警方及地方社區合作，推動全民識詐、防詐意識，打造更安全的金融環境。

三商美邦人壽呼籲保戶與民眾提高警覺，謹記防詐五不口訣：「不接」、「不聽」、「不點」、「不傳」、「不信」，當遇有可疑來電或訊息時，應即時向警方或165反詐騙專線求證。公司將持續深化內部防詐培訓，並結合科技防護與社區教育，為打造安全、信任的金融環境而努力，落實企業永續責任。