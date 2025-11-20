三商美邦人壽「煉金魔法學院」巡迴偏鄉9校圓滿完成

三商美邦人壽高雄區部副總楊益正及同仁陪孩子學習理財與防詐知識。

三商美邦人壽積極推動普惠金融教育，今年再度攜手警政署刑事警察局辦理的「理財金頭腦3.0-煉金魔法學院」防詐理財課程，最終場於11/20屏東縣泰武國小舉辦，為年度9場的公益巡迴課程畫下圓滿句點；「理財金頭腦養成計劃」系列活動持續為偏鄉小學的金融教育挹注資源，推動3年來，已走訪27所學校，累計近千名學童受惠。

「理財金頭腦3.0-煉金魔法學院」特別將金融課程包裝為魔法任務，激發孩童學習興趣，更結合緊張刺激的「魔法競技場」單元，複習防詐、理財與保險功能等課程重點，鼓勵孩子們踴躍回答，為自己所屬的魔法學院爭取分數，提升學習成效；擔任最終場泰武國小「防詐魔法教授」的屏東縣政府警察局內埔分局廖警官，也特別以「普發現金一萬元」的時事舉例，提醒收到不明來電或連結時，務必多方查證，切勿替陌生人操作ATM，避免落入詐騙陷阱。

114年度課程共巡迴新北市澳底國小、新竹縣新樂國小及寶山國小、苗栗縣豐林國小、南投縣互助國小及福龜國小、屏東縣內獅國小、地磨兒國小及泰武國小等原住民及偏遠地區小學；參與活動的泰武國小校長賴慶安表示，感謝能有這麼活潑的金融課程進入校園，為原民共享文化帶來不同面向的激盪與思維，相信孩子們在完成有趣的魔法任務後，都能獲得守護家庭財產安全的防禦技能，成為小小金融魔法師！。

巡迴課程結束後，三商美邦人壽更首度發起「金融魔法升級任務」徵件活動，鼓勵學童將課程中學習到的知識帶回家，與家長討論後，自選主題拍攝心得短片，每校都將選出佳作，前三名作品更可獲頒獎學金，期盼藉此活動，將讓理財與防詐認知從校園延伸至家庭，激發孩子學習潛能的同時，也促成跨世代的知識傳遞。

「理財金頭腦養成計劃」系列課程推動3年來，三商美邦人壽已前進全台27所偏鄉校園，也結合三商美邦各地同仁們的力量，發揮自身金融專長，擔任每一場次的「魔法助教」，協助講師進行課程，陪伴學童在遊戲與挑戰中，學習金錢管理與風險防範，成為孩子們最喜歡的大哥哥、大姊姊。

未來，三商美邦人壽將持續發揮風險管理的專業優勢，攜手各領域專家與夥伴，擴大影響力，為偏鄉金融教育注入永續動能，也期望這份「金融魔法力」不僅留在課堂，更能成為孩子未來面對人生選擇時的思考基礎，讓理財知識成為美好生活的助力，真正達到「從教育出發、以行動改變未來」的目標。