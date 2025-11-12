三商美邦人壽「益起童樂繪」 全台六地圓滿落幕

三商美邦人壽「益起童樂繪」圓滿落幕。

三商美邦人壽日前在台北、桃園、台中、嘉義、台南及高雄等六地同步舉辦「益起童樂繪」保戶子女寫生比賽，活動圓滿完成，吸引超過6,000位小小畫家們熱情參與。孩子們在家長的陪伴下，觀察身邊景色、揮灑無限創意，把寫生活動現場變成一幅幅活潑又有趣的大型畫布。

今年活動現場熱鬧非凡，除了小朋友專注作畫的身影外，還特別設置了六大兒童議題趣味闖關挑戰，從理財防詐、反霸凌、性別平等，到健康運動、食農教育與環保愛地球，每一關卡都藏有小知識，讓孩童在遊戲中邊玩邊學，不僅動腦也動手，完成闖關後還能獲得小禮物，每位孩子們臉上都洋溢著自信與成就的笑容。其中，「食農教育」關卡由三商餐飲協助規劃設計，透過趣味互動引導孩子認識食物健康飲食觀念；「環保愛地球」則與台灣玩具圖書館協會合作募集二手玩具，家長事先與孩子整理家中不再玩的玩具，將玩具帶到活動現場捐贈給有需要的人，透過整理玩具的過程培養孩子對環境保護的關注與實踐力。

現場亦同步進行公益發票募集，有許多家庭踴躍響應，將事前準備好的發票投入發票捐贈箱，讓這份愛心透過發票延續，支持「財團法人罕見疾病基金會」。三商美邦人壽也履行公益承諾，為每位報名者捐出5元愛心善款，最終捐贈逾三萬元，期盼能為罕病兒童的醫療照護計畫提供實質支持，為病友家庭帶來希望與力量，共同守護弱勢兒童的健康未來。

本活動特派小編更在現場訪問了小畫家與家長們。小畫家均均開心地分享：「我畫了那棵大樹，因為它看起來像在跳舞，上面還有一隻小鳥，我也把牠畫進去了！」另一位小畫家丞丞則開朗的說：「我畫我們一家人，這是爸爸、媽媽、姊姊、我，還有三商boby，我們大家一起在公園快樂畫畫。」家長們也紛紛表示：「能和孩子一起靜下心來畫畫，真的很難得，平常生活太忙碌了，今天感覺特別溫馨。」其中一位爸爸特別說道：「我兒子平常很害羞，但今天看到他主動與其他小朋友互動、分享畫作，讓我覺得這樣的活動對孩子的成長很有幫助。」

三商美邦人壽長期舉辦保戶子女寫生活動，希望讓活動不僅是一次藝術體驗，更是一段親子之間珍貴的回憶。感謝每一位參與的家庭，因為你們的熱情與投入，讓這個平常的日子充滿了色彩、歡笑與感動。未來，也期盼能與更多家庭持續攜手，在陽光與畫筆交織的日子中，共創繽紛地回憶！