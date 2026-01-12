三商美邦人壽一舉獲運動推手獎三大獎

三商美邦人壽總經理陳宏昇（右四）與企業球隊接受運動部部李洋（左四）頒發獎盃表揚。

三商美邦人壽長期投入臺灣體育發展，成果再獲肯定，於第17屆運動推手獎中一舉榮獲三大獎項，包括贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「銅質獎」，創下連續17年獲獎紀錄，由總經理陳宏昇與三商美邦明星慢壘隊的同仁們一同接受運動部部長李洋頒發獎座表揚。

為使運動風氣向下扎根，三商美邦人壽深耕校園體育，推廣適合國小學童參與的Teeball樂樂棒球運動，自民國99年起與中華民國樂樂棒球推廣協會合作，共同主辦「三商美邦人壽盃Teeball全國樂樂棒球錦標賽」，15年來累積1,231支隊伍、18,463位小選手參與賽事，更全額贊助黃球組全國總冠軍隊伍出國參加亞洲盃賽事，促進跨國交流及開展學童國際視野外，也提供小朋友多元發展的舞台；此外，在國中及高中族群推廣上，三商美邦長期贊助由中華民國高級中等學校體育總會辦理的「中等學校學生運動聯賽」全賽事，並承保所有場次之意外傷害保險，賽事項目包括國、高中籃球、排球、足球、壘球、熱舞大賽等，結合保險核心專業與健康促進理念，讓青年學子得以發揮運動潛能，並分別獲頒「贊助類長期贊助獎」及「推展類銅質獎」兩獎項。

在全民及職業運動推展上，三商美邦人壽持續挹注資源，推動慢速壘球、高爾夫球發展，包含贊助單項運動參賽人數全國最多、規模最大的「總統盃全國慢速壘球錦標賽」，以及支持台灣職業男子高球第一大賽，總獎金高達100萬美元的「台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽」，從深化校園運動風氣至促進全民參與，全面強化國人健康風險管理意識，連續17年獲「贊助類金質獎」肯定。

「體育即國力」，三商美邦人壽將繼續陪伴國人建立規律運動習慣，透過各項體育活動讓全民培養更佳體能，也累積韌性與自信，攜手社會各界，打造健康、永續、共好的國家未來發展力。