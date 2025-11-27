三商美邦公益講座 邀受害者分享詐騙園區親身經歷

全球詐騙為近年來最主要的新型態犯罪樣態，台灣詐騙案件金額屢創新高，更有許多國人被假求職等方式誘騙至緬甸、柬埔寨等詐騙園區，遭受非人道對待與限制人身自由，據內政部警政署粗估恐怕已有上千台灣人受害；今年三商美邦人壽「反詐防騙我來說二.○-校園防詐公益講座」巡迴最終場於今（廿七）日在正修科大舉辦，邀請火舞表演者謝岳鵬分享意外被騙去緬甸詐騙園區的二十天恐怖驚魂，並與高雄市警察局仁武分局副分局長張明彰及三商美邦人壽業務經理陳璟璐共同從AI詐騙新型態與投資詐騙案例切入，提醒同學提升日常防詐意識並建立正確理財觀念之重要性。(見圖)

謝岳鵬今(廿七)日於講座中回顧自己去年十二月因應徵泰國火舞表演者工作而遭詐，被囚禁於緬甸詐騙園區二十天，期間歷經小黑屋及軍事監獄的關押與虐待，並被迫從事詐騙工作，最後在台灣與泰國警方的聯手合作下，幸運地被園區釋放並順利返台。

現場同學對於出國求職或旅遊應注意哪些事項以避免意外落入詐騙陷阱中，表現出濃厚興趣，謝岳鵬以親身經歷整理出以下幾點注意事項：一、留意徵才管道，並多方查證公司資訊；二、公司提供之來回機票為不同航空，恐有求職詐騙疑慮；三、車程比預期的時間長，應提高警覺把握脫逃機會；四、旅遊期間應避免陌生人搭訕招待，恐有高度風險。

副分局長張明彰也提醒，除了個人應提高海外求職的警覺外，日常生活也應關心身旁親友，適時勸阻他們可能從事海外違法線上博奕、電信詐騙等危險工作的行為，或避免成為人口販運的受害者，我們應共同努力以防範此類案件發生。

三商美邦人壽與刑事警察局合作推動的校園防詐公益講座已邁入第二年，其中邀請警政單位、律師、資深記者、理財網紅、財經專家及詐騙受害者等講師，以多元觀點及豐富案例提高大學生防詐意識，並響應政府打詐政策；該講座至今已巡迴淡江大學、東吳大學、實踐大學、國立政治大學、朝陽科技大學、中國醫藥大學、正修科技大學及國立屏東科技大學共八所大專院校，累積宣導超過七百位學生。

三商美邦人壽表示，該公司長期投入防詐公益，積極響應全球永續發展趨勢與聯合國永續發展目標（SDGs），並呼應金管會「公平待客原則」，持續強化防制詐騙的措施與成效；自去年起，陸續針對偏鄉小學、大專院校及高齡長者舉辦一系列公益防詐講座，迄今已走訪超過五十八所校園及社區活動中心，累積觸及超過七千八百人。