三商美邦挑戰河東盃慢壘 獲社混組亞軍及邀請組季軍

三商美邦人壽副董事長許?心、總經理陳宏昇及行銷長張財源，為同仁加油打氣。

▲三商美邦人壽副董事長許?心、總經理陳宏昇及行銷長張財源，為同仁加油打氣。

三商美邦人壽關注全民健康發展，更鼓勵員工投入運動，今年首次組織南區的同仁參賽，加上每年參與的北區同仁，共組成2支隊伍與賽「第21屆台灣慢壘之父-陳河東先生紀念盃國際慢速壘球錦標賽」，並分別榮獲社混組亞軍及邀請組季軍的佳績，充分顯示三商美邦同仁不僅在保險專業上表現突出，在團隊運動中同樣充滿活力與鬥志！

為緬懷三商集團創辦人陳河東所舉辦的第21屆河東盃慢壘，於12/6在三重重新壘球場盛大登場，共計78隊超過1,500位球員齊聚一堂，現場氣氛熱烈；三商美邦人壽參與本屆賽事的2支隊伍，是由內部全台慢壘競賽中拔擢出的冠、亞軍優秀選手組成，副董事長許?心及總經理陳宏昇也親自到場為同仁加油打氣，鼓勵同仁發揮最佳球技。

廣告 廣告

首次挑戰河東盃慢壘社混組的三商美邦南區球隊，成員不僅包含4位女性同仁，年齡更自23歲橫跨到64歲，年長球員沉穩、擅長球賽布局，年輕選手充滿運動速度感，跨世代組成的隊伍，不僅象徵運動不分性別、年齡，也彰顯三商美邦運動企業文化的延續與傳承；而每年皆參賽的北區隊伍則展現穩健球風與默契十足的守備，多次於關鍵時刻拿下分數；兩隊同仁也在過程中為彼此鼓勵、聲援，展現出超越勝負的運動家精神及最棒的團隊合作力。

三商美邦人壽持續透過跨區域的體育活動規劃、健康促進課程與職場運動設施資源投入，積極為同仁打造健康職場環境，高階主管們更是帶頭參與慢壘、路跑等賽事，讓運動不僅是企業文化的核心，更轉化為企業的發展動能，結合各項創新營運計畫、社會公益與永續政策，攜手內外部合作夥伴，成為最能創造價值的專業壽險公司！