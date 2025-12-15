三商美邦配合政策 獲金管會表揚

三商美邦人壽總經理陳宏昇（右）代表接受保險局局長王麗惠（左）頒贈獎盃。

金管會為鼓勵保險業配合政府政策，特於日前舉辦「114年壽險業負責人業務聯繫會議暨表揚典禮」。三商美邦人壽今年榮獲二項重要獎項，在「小額終老保險競賽」獲頒【普及保障獎】，以及「六大核心及公共建設投資-財務投資組」得到肯定！由該公司總經理陳宏昇代表接受保險局局長王麗惠頒贈獎盃。

台灣已邁入超高齡化社會，三商美邦人壽關注國人需求，推動高齡保險商品及保護高齡消費者權益措施，於公司官網設立「樂齡智慧村」提供各種關於高齡化社會所面臨之議題，及「小額終老保險專區」，推出針對老年生活所需的保險規劃供國人們參考，幫助長輩們用小額就可以規劃保險保障。三商美邦在本獎項統計期間內，初次投保小額終老保險之新承保案件數為業界前三名，展現該公司積極推廣小額終老保險的豐碩成果，獲頒【普及保障獎】的殊榮！金管會鼓勵保險業者於兼顧保戶權益保障及保險業投資風險等考量下，積極評估及參與六大核心戰略產業等國內實體產業之投資，三商美邦人壽也配合政策積極響應，投資符合六大核心戰略產業、公共投資及永續發展債券的股票及公司債，為業界前三名!

三商美邦積極實踐金管會公平待客原則，強化防制詐騙之措施及成效之目標，辦理全年齡層-高齡長者、偏鄉小學、大專院校的公益防詐課程講座，提高民眾防詐意識。同時該公司持續深化內部防詐培訓、強化詐騙識別，今年台中、高雄等保戶服務中心有成功攔阻詐騙事件，協助保戶免於財產損失。三商美邦致力為打造安全、信任的金融環境，以行動守護保戶資產安全，落實「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神。