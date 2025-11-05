三商餐飲、金色三麥、這一鍋參戰雙11！ 蛋糕買3送3、最高省1111元

生活中心／賴俊佑報導

三商餐飲集團迎接雙11，三商炸雞買5送5。(圖／三商餐飲集團提供)

雙11荷包準備好！三商餐飲集團三商炸雞買5送5、拿坡里披薩買大送大；金色三麥天天啤酒喝半價、經典巧克力蛋糕買3送3；這一鍋餐飲集團身分證有1送肉盤，燒肉同話雙人套餐最高省1111元，《三立新聞網》為您整理3大餐飲集團雙11優惠。

三商餐飲集團炸雞買5送5、披薩買大送大

三商餐飲集團迎戰雙11，旗下5品牌三商巧福、三商鮮五丼、福勝亭、三商炸雞與拿坡里披薩炸雞同步推出期間限定優惠。

三商巧福：即日起至11月30日，冷凍調理包兩盒350元，口味有紅燒牛肉湯、蘋果精緻牛肉湯、南洋叻沙雞肉湯、咖哩雞肉可以選擇。

三商鮮五丼：11月8日至11月14日，購買唐揚親子丼、滷豆腐與杯裝飲料，即贈招牌牛丼乙份。

福勝亭：即日起至11月12日，出示截圖活動即可享定食組合優惠，開運豬排定食與芝麻牛蒡絲特價199元，開運豬排定食與和風咖哩雞肉定食加胡麻豆腐與飲料2杯特價399元，外送不適用。

三商炸雞：即日起至11月12日，買酷樂雞腿桶5隻送義式腿排桶5塊特價349元，青花椒脆皮二節翅10隻特價99元，買色起司酥炸棒腿送青花椒麻雞塊特價169元；消費滿448元，再贈煉乳銀絲卷乙份。

拿坡里披薩炸雞：即日起至12月7日，經典披薩買大送大特價490元。

金色三麥成為金釀酒友1年資格，送3桶3公升啤酒兌換券。(圖／金色三麥 提供)

金色三麥集團啤酒半價 經典巧克力蛋糕買３送３

金色三麥集團旗下6品牌金色三麥、金色三麥UMAMI、SPORTS NATION、BAC、麥漢堡、微兜同步推出雙11超值優惠

金色三麥：金色三麥祭出史上最豪華的「三重好康」，成為金釀酒友1年資格，只要3,999元，即贈3桶3公升精釀啤酒兌換券；購買金色三麥20週年威士忌 7,757元，即享金釀酒友1年資格；外帶精釀啤酒組合（1公升×6瓶或350ml×12瓶），再送「經典大拼盤兌換券」乙張。

金色三麥UMAMI：雙11當日限定優惠！買尊享套餐3套就送UMAMI金色三麥英式下午茶3套電子兌換券。

SPORTS NATION：雙11當日人氣SN大拼盤買二送二（每位會員限購一組）；以及酒卡神加碼買300送300！每組會員最多可購買儲值酒卡1500元

BAC：雙11當日經典巧克力蛋糕買3送3(買3顆6吋送3顆3.5吋），優惠價2,640元每位會員限購一組。

微兜：微兜於11月10日推出「微兜會員日」活動，只要兩人以上同行內用消費，即可憑券兌換甕底炸雞翅乙份（限量供應，優惠不併用）。

麥漢堡：即日起至11月11日推出超值「儲值酒卡買3000送3000」活動（贈智慧取酒牆500元面額×6張紙本券），此外，11月全月舉辦「快樂大人餐扭蛋活動」，凡購買一組快樂大人餐（任一漢堡＋可樂梅酒一瓶）即可轉一次扭蛋，有機會獲得啤酒杯SHOT杯、可樂梅酒、取酒牆優惠券、漢堡券等多項驚喜！

這一鍋身分證有5個1就送肉盤。(圖／這一鍋餐飲集團提供)

這一鍋餐飲集團4品牌身分證有「1」送肉盤、現折1111元

這一鍋餐飲集團旗下4品牌這一鍋、燒肉同話、這一小鍋和韓啵 韓式料理齊推會員限時活動。

這一鍋：即日起至11月12日，凡為這一鍋餐飲集團會員，內用並符合門店低消，整桌身分證字號「1」達指定數量，即可享有招待優惠，身分證字號合計≥8個「1」：送仙馥牛肉三拼盛宴一份(價值918元)，身分證字號合計≥5個「1」：送伊比利梅花豬一份(價值398元)。

燒肉同話：即日起至11月30日，會員出示本人身分證字號中含有指定數量的「1」，即可享受松阪豚、澳洲和牛板腱等專屬招待，最高更可兌換A5日本和牛金磚（市值680元）；另11月11日當日更限時加碼，凡身分證字號中含有四個「1」的顧客，只要點滿用餐人數套餐即可現折1111元。

這一小鍋：雙11當日限定，身分證字號中含有 4 個「1」，當桌點滿用餐人數套餐，消費即可現折1111元！（限點2,080元以上套餐）；雙11當日單人內用「元氣燒酒雞」，出示會員票券即可免費獲得一罐米酒。

韓啵 韓式料理：即日起至11月23日，憑《這一鍋集團 APP》會員獨享券，即可享「豆腐煲第二鍋 111元」優惠；11月24日至11月30日，憑《這一鍋集團APP》會員獨享券，來店用餐符合指定資格並點滿低消，兩人(含)以上同行，享22元加購「啵啵感恩炸雞」半雞一份，四人(含)以上同行，享44元加購「啵啵感恩炸雞」全雞一隻。

