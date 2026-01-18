三喜臨門! 法人預期今年台灣經濟成長飛越5％

〔記者張慧雯／台北報導〕三喜臨門!受到台美達成貿易協議，商品關稅降至15%、承諾對美投資至少2500億美元，再加上台積電(2330)財報優於預期，且美國宣布232 半導體進口關稅25%，但供美國境內資料中心、研發、維修替換、新創產業、美國本土製造、民用非資料中心…等豁免；元大投顧最新報告指出，預期今年台灣經濟成長飛越5%、上看5.3%。元大投顧認為，台美關稅協議將提振非電子產業出口競爭力。由於台灣對美國電子產品出口目前大多可豁免關稅，因此台美關稅協議的助益主要發生在非電子產業，主要受惠的產業包含汽車零組件(增加附加價值0.68%)、塑橡膠(0.44%)與紡織(0.29%)等產業，根據估算可望推升今年經濟成長率0.08 個百分點；不僅如此，此次台美關稅協議讓台灣在關稅稅率上與主要貿易夥伴(日本、韓國)一致，並低於目前美國對中國的關稅30%，且半導體及半導體衍生品、汽車零組件與木材等特定製品獲得最惠國條款，意味著未來即便美國貿易政策可能還有變動，但台灣相對競爭力將不會發生改變，這將有助於降低企業營運活動未來的不確定性。第二，台積電法說確認AI結構性成長的主旋律:。從這次台積電上修2024~2029 年AI 營收指引至mid to high 50%，意味著2026年至2029年相關AI營收年複合成長率達40%，元大投顧指出，上修對於今年AI出貨成長從原先的33%至43%，這可望額外增加2026 年台灣出口成長4個百分點，進而推升今年經濟成長0.64 個百分點。第三，232關稅將強化台灣在先進半導體產業的競爭力。元大投顧分析，最新232半導體關稅公告雖然針對先進製程的晶片，但豁免主要用在美國境內實質需求的晶片，此外如果晶片直接從台廠交付到美國以外市場，且未經美國境內實際進口、再轉運，則不在課稅範圍內。由於目前品牌廠對中國及其他非美國市場的出貨，通常由台廠直接從亞洲廠區運送，不經由美國，由於此類出貨未經美國實際進口並再轉出口，因此也不受232條款所課徵的關稅影響；元大投顧研判，這次232關稅對台灣經濟沒有實質性的負面衝擊，反而比較像是美國在完成半導體出口大國(韓國、台灣)的關稅協議後，針對之前232關稅的一個完成階段性任務的交代，反而降低未來半導體關稅政策不確定性。

【看原文連結】

更多自由時報報導

曾是萬事達卡副總裁慘淪外送員 阿北放下自尊悲吐原因

台灣經驗美國想複製 外媒「1句話」揭台灣模式精髓

台積電最大客戶換人當？知名分析師爆料魏哲家未明說的事實

仙人又來了！台積電鉅額交易又爆驚喜 再飆天價刷新歷史

