三因素擾動市場 國泰世華銀林啟超「這樣看」美、台股市

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超26日表示，台股已經連漲3年。（圖／李蕙璇攝）

台股26日收在27,409.54點，漲497.37點，漲幅達1.85%；面對大幅震盪，以及2026年投資展望，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，台股已經連漲3年，接下來要關注「降息、匯率、AI」的觀變化，考量明、後兩年的企業盈餘仍有雙位數成長，預期美、台股市將有再創新高的機會。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，全球金融市場高度關注三大核心議題：降息路徑可能超出預期、匯率波動加劇、以及AI投資成效與資金來源仍存疑慮。

林啟超分析，台灣受惠於AI伺服器與半導體強勁需求推動，全年出口金額上看6,200億美元，寫下歷史新高，年增率超過30%；然而，成長高度集中於電子與科技產業，內需復甦有限，製造業與傳統消費市場仍顯疲弱，為2026年增添挑戰。

展望2026 年，各國將「適度鬆韁」，以更積極的財政政策及更寬鬆的貨幣政策「站穩馬步」，因應變局，醞釀下一波穩健推進的馬力。特別是美國將迎來期中選舉，並慶祝建國250週年，美國總統川普的政策攻防將直接影響資本市場。而美國聯準會預計在2026年5月迎來新主席，更對全球資金流動有關鍵性的影響。

利率方面，在缺乏數據下，今（2025）年12月美國聯準會降息或不降息都有所本。但林啟超提醒，近期美國勞動市場及消費信心趨疲，12月降息1碼的可能性提高。同時，隨著領頭鴿的新主席上任，應留意美國明年是否有超出預期的降息。

目前期貨市場隱含，明年底政策利率從目前的4%朝3%邁進，但不能排除坐3望2的可能。整體上，長債利率的下滑幅度較短債空間小，信用利差再縮窄有限，持債以獲取穩定現金流為主。

匯率方面，林啟超指出，短期在貿易談判大致底定、高市交易，及美國降息路徑上迷霧彌漫的三大因素影響，美元將有一定支撐，盤而不弱。若美國聯準會鴿聲嘹亮，坐3望2態勢明顯，美元將轉向弱盤整理。

股市方面，市場高度關注AI是否泡沬化。林啟超認為，AI發展仍在初期階段，但因已連漲三年且幅度極大，投資人開始漸漸質疑資本支出 「是否過大，及所帶動的融資額度擴增」，以及 「投資成效是否顯現」，進而擾動市場行情。此外，隨著CSP雲端服務業者的資本支出在2026、2027年的年增率由高滑落，且利多因素多已反應，短期應適度提高風險意識。

