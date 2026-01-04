三國籍航空8日起調降燃油附加費 長程線減少204元

隨著美國在西半球重塑強勢主導地位，川普政府針對委內瑞拉馬杜洛政權採取的「封鎖敵國、剷除領導層」模式，引發國際戰略圈的深層擔憂。因為有學者指出，雖然華盛頓此舉意在鞏固美洲後院，但北京正密切關注這套的戰略邏輯，一旦中國將此視為可行的國際先例，這套由美國展演的劇本，最終極有可能被北京轉化為對付台灣的實戰策略。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 404