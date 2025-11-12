三國紅顏與十二星座連線！看看妳的性格像哪位傳奇美女
生活中心／唐家興報導
在《三國演義》的亂世舞台上，英雄爭霸、謀臣縱橫，然而那些令人難忘的紅顏，也以各自的性情與命運，寫下獨特的篇章。若將她們放入現代星座的對照中，十二星座女若生於三國，又會是哪位傾國傾城的美女？從甄宓到小喬，每一位都與星座性格驚人契合。
1.水瓶座（1/20~2/18）：鄒氏——冷靜聰慧的現實派美人
水瓶座的女子擁有獨立思考與強烈的自我意識。曹操與鄒氏之間的相遇，正是權謀與慾望交織的寫照。
她懂得審時度勢，以理性保身，在動盪亂世中以冷靜姿態求生。鄒氏的魅惑，不是情感的依附，而是智慧的運用，極具水瓶特質。
2.雙魚座（2/19~3/20）：甄宓——為愛而生的夢幻女神
雙魚座的女人天生浪漫，容易吸引異性的目光，卻也在感情中常陷入矛盾與糾結。她們為愛而生，為情而亡，這份柔情正是甄宓的寫照。
甄宓以傾城之貌被譽為「洛神」，曹丕、曹植兄弟為她爭風吃醋，留下《洛神賦》這段千古傳奇。她的美被形容為「若輕雲之蔽月，飄飄兮若流風之回雪」，纖柔又遙不可及，正是雙魚座最迷人的特質。
3.牡羊座（3/21~4/19）：祝融夫人——勇敢無畏的戰神之妻
牡羊座女性熱情衝動，勇於挑戰。祝融夫人，是《三國演義》中最具英氣的女將，手握長標、飛刀如雨。
她與丈夫孟獲並肩作戰，智勇雙全，是當之無愧的「女戰神」。她的英姿與決斷，完美詮釋了牡羊座的火焰精神。
4.金牛座（4/20~5/20）：杜氏——命運裡的沉靜與固執
金牛座女子溫柔、保守，卻有驚人的堅韌。杜氏是秦宜祿之妻，美貌無雙，連曹操都難以抗拒。
她從未選擇命運的起伏，只能沉默承受，但她的氣質讓人難忘。這份「靜默中的力量」，正是金牛女的宿命之光。
5.雙子座（5/21~6/21）：貂蟬——愛情與謀略的雙面花
雙子座的女人聰明機靈，變化多端。她們像風一樣難以被束縛，總是渴望冒險。貂蟬，正是這樣一位集美貌與智慧於一身的女子。
作為「四大美女」之一，她以連環計挑撥董卓與呂布，翻動天下大局。她的命運充滿傳說，也充滿不確定，像極了雙子那種無法安定的靈魂。
6.巨蟹座（6/22~7/22）：糜夫人——柔情似水的守護者
巨蟹座的女人以「家」為中心，天生具母性光輝。糜夫人既美麗又賢淑，劉備落難時，她毫不猶豫以死護子。
長坂坡一戰，她投井殉國，只為換得阿斗與趙雲的生機。這種至死不渝的愛，正是巨蟹女最動人的地方。
7.獅子座（7/23~8/22）：孫尚香——傲氣與柔情並存的梟姬
獅子座的女子天生要閃耀，勇敢、驕傲且渴望被尊重。孫尚香（孫仁）自幼學武，英氣逼人，甚至帶刀婢侍於側。
她嫁給劉備，成為能上戰場、也能上床榻的「梟姬」。她的愛強烈、她的個性剛烈，是獅子座熱情與自尊的極致體現。
8.處女座（8/23~9/22）：樊氏——潔癖般完美的選擇者
處女座女性追求完美，理性冷靜。樊氏，美貌出眾，卻也極有原則。面對趙雲的拒絕，她沒有委屈自己，而是堅持自尊與條件。
她的擇偶觀明確而苛刻：「文武雙全、名聞天下、相貌堂堂」方能入眼，這份對「理想完美」的執著，正是處女座最鮮明的標誌。
9.天秤座（9/23~10/23）：蔡琰（蔡文姬）——氣質與才華的並重之美
天秤座的女子優雅、理性，兼具美貌與智慧。蔡琰自幼聰慧，精通詩賦與音律，後被匈奴掠去十二年，依然保有風骨。
曹操重金贖回她，不僅因為舊情，更被她的才情與氣度傾倒。她那份淡然、堅毅、知分寸的從容，正是天秤女最迷人的光。
10.天蠍座（10/24~11/22）：郭氏——深謀遠慮的宮廷女王
天蠍座的女人神秘、聰慧、手腕高。郭氏出身高貴卻歷經磨難，從婢女一步步成為皇后。她以智慧與狠勁在權力中生存，最終取代甄宓登上后位。
她的冷靜與決斷，是天蠍座的最佳註解：愛與恨都深沉，且從不言敗。
11.射手座（11/23~12/21）：小喬——自由靈魂的戀人
射手座的女子樂觀、浪漫又不拘小節。小喬與周瑜的愛情是三國中最美的篇章之一，她的溫柔與高貴讓英雄動容。
她愛得坦蕩、活得自由，是射手座「灑脫與真情」的化身。正如詩句所言：「若得妻如小喬，復何求哉。」
12.摩羯座（12/22~1/19）：大喬——安靜堅定的傳奇美人
摩羯座的女子內斂、穩重，總以實際行動展現深情。大喬正是如此。史書僅淡淡一筆：「橋公兩女，皆國色也。」但這位讓孫策動心的絕世美女，靜若處子、氣質非凡。
面對命運的起伏，她不張揚、不炫耀，卻以柔韌的姿態影響了整個江東的故事：這份「安靜的力量」，正是摩羯座的代表氣質。
十二星座女與三國紅顏：命運與性格的絕妙呼應
從甄宓的夢幻到祝融夫人的英氣，十二星座女在《三國演義》裡的投影，讓我們看見古典女性的多重面貌。她們或柔或剛，或愛或恨，皆在命運的浪潮中閃耀，正如星座一樣，恆久照耀在歷史的夜空中。
更多三立新聞網報導
12星座在宮鬥劇能活幾集？牡羊三秒領便當 撐到全劇終非「她」莫屬
于朦朧、秋風、吳亦凡之死太詭異？中國「活摘器官」被爆存在多年
陳粹芬：孫中山的小老婆，沒有宋慶齡出名，卻被蔣介石敬若神明
大清都亡了1百多年，為何還有人日夜看守皇陵？守陵人揭開百年秘密
其他人也在看
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 2 小時前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 小時前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 7 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 7 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 8 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 3 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前