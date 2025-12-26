三國聯手掃蕩緬甸KK詐騙園區！ 中方稱：拆除494棟建築、遣返952中國籍嫌犯

中國公安部刑偵局表示，已拆除位於 KK 園區內與犯罪相關的 494 棟建築，並將 952 名中籍嫌疑人遣返回國。 圖：翻攝自 X@China Daily

[Newtalk新聞] 《環球時報》報導，中國、緬甸與泰國近日在緬甸妙瓦底（Myawaddy）地區展開聯合執法行動，針對當地賭博與電信詐騙園區進行大規模掃蕩。中國公安部刑偵局透過官方微信帳號表示，此次行動已拆除位於 KK 園區內與犯罪相關的 494 棟建築，並宣稱全面清除「亞太新城（Yatai New City）」詐騙據點，同時將 952 名中國籍嫌疑人遣返中國。

報導指出，中國公安部近期派遣專案小組進駐妙瓦底，與緬甸及泰國執法機構協調合作，展開新一輪針對賭博與電信詐騙活動的集中打擊行動。中國公安部表示，當地詐騙集團長期鎖定中國公民進行大規模電信與網路詐騙，對民眾財產與社會秩序造成嚴重危害。

《環球時報》引述中方說明，今年稍早，中、緬、泰三國已建立部長級協調機制，共同應對跨境電信與網路詐騙問題，並多次發動聯合行動。自 10 月起，緬甸方面，依據與中、泰兩國的既有共識，在妙瓦底及周邊地區展開新一波清剿行動，查緝涉案人員並拆除相關犯罪設施。

中國公安部指出，12 月 15 日是三國警力首度共同進入妙瓦底的 KK 園區、亞太新城等大型詐騙與賭博園區，實地檢視前期掃蕩成果，並就後續打擊、聯合管控及加速遣返等措施進行研商。隨後在 12 月 16 日至 19 日期間，由中國公安部統籌，派遣吉林與河南警方押解已拘捕的嫌犯返回中國。

根據中方統計，透過今年多輪中緬泰聯合執法行動，已有超過 7,600 名涉及網路賭博與電信詐騙的中國籍人士自妙瓦底地區被遣返回國。

