三圓遭假扣押逾7000萬 王雅麟：財務業務無重大影響

（中央社記者何秀玲台北15日電）三圓建設公告銀行存款遭法院扣押的相關事宜；三圓指出，因與債權人新巨蛋管理委員會間的損害賠償爭議，其銀行存款遭法院裁定扣押，扣押金額上限為新台幣7500萬元，另含執行費60萬元。

三圓建設今天在櫃買中心召開重大訊息說明記者會，董事長王雅麟親自出席說明。他表示，今天收到法院正式來文，已委請律師進行答辯，以維護權益；假扣押部分將依法辦理反擔保並聲請撤銷相關執行程序，對公司財務及業務營運並無重大影響。

廣告 廣告

他指出，因上述訴訟事件，於2日收到銀行假扣押通知，將凍結銀行帳戶，並在3日發布重大訊息，因當日資金調度出現落差，重要子公司華助工程股份有限公司在5日因存款不足退票約324萬元，目前已完成清償贖回註記；3個月到期支票共約352.5萬元，華助將以收取工程保證金及工程期款來因應。

至於在資金狀況，他指出，目前銀行借款並無屆期但尚未償還的情況；3個月到期金額共計5000萬元，將以處分代售房屋及不動產方式因應。

王雅麟接受中央社記者訪問時表示，政府這波房市管制力道強，使住宅市場買氣偏弱；目前公司在手待售住宅偏大坪數，雖與一般民眾自住需求分屬不同市場，但因政府的豪宅貸款管制等措施，導致銷售受影響，若央行政策今年未見大幅放寬，豪宅銷售確實會比較辛苦。

不過他強調，後續仍有新建案規劃，並將與其他公司合作推案，區域會分布在新店及台北市中正紀念堂周邊；新案產品將以20至30坪為主、最多40坪，以因應少子化及家庭結構改變，如此才能更貼近市場主流需求。（編輯：潘羿菁）1150115