三圓關係人遭銀行強制執行 擬處分不動產並辦理私募

（中央社記者何秀玲台北19日電）三圓建設公告，關係人山圓建設因未清償2025年12月26日應付未付新台幣5126萬元，遭安泰銀行求償授信總金額約14.01億元，直至1月5日到期前尚未清償，遭安泰銀行強制執行，目前與銀行協商中。董事會另通過將處分不動產，並辦理私募普通股案。

針對關係人山圓建設遭銀行強制執行一事，三圓建設表示，對公司財務及業務並無影響。

除了關係人山圓建設遭銀行強制執行之外，三圓建設董事長王雅麟上週召開重大訊息記者會時表示，目前銀行存款約1200萬元，將以處分公司代售房屋、不動產及增資方式因應。

三圓建設今天公告，董事會通過，擬處分台北市信義279社區不動產，標的為大安區仁愛段三小段449地號土地，合計總價款約新台幣6.13億元，預計處分利益約3.5億元，目的在於提升不動產效益及充實營運資金。

三圓建設也公告，擬參與新北市汐止區中正段1696、1811地號的合建分售案，契約相對人為關係人山圓建設及地主王光祥，取得目的為投資興建集合住宅，供出售出租使用，以增加營收。

另外，三圓建設決議私募發行普通股，私募額度以不超過普通股7000萬股額度範圍內，並自股東臨時會決議日起一年內分4次辦理，用途是充實營運資金、改善財務結構，或其他因應公司未來發展的資金需求。

三圓建設表示，不採用公開募集，是因衡量目前籌資市場狀況掌握不易，為確保籌集資金的時效性及可行性，並有效降低資金成本，以及考量私募有價證券受限於3年內不得自由轉讓的規定，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。

三圓建設董事會也決議，將在今年3月6日召開今年第一次股東臨時會，討論事項中，包括擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。（編輯：張均懋）1150119