三地總裁涉能源弊案遭訴 2.2億保金具保停押

鍾嘉村交保。（資料畫面）

高雄三地集團創辦人鍾嘉村，涉入「開陽能源光電弊案」，昨天(8日)遭高雄地檢署依特別背信、證券交易法等罪起訴。今天(9日)一早家屬湊齊2.2億元的交保金，幫他辦理具保停押，但仍需要配戴電子腳鐐監控，並限制出境出海8個月。

記者 vs. 高雄三地集團創辦人鍾嘉村： (有話想說嗎？) 謝謝。」在親友一左一右緊緊攙扶下，高雄三地集團創辦人鍾嘉村緩慢步出地檢署。他因8日遭違反證券交易法及背信罪起訴，9日以2.2億交保金具保停押。

記者 vs. 高雄三地集團創辦人鍾嘉村：「 (身體還好嗎？) 非常不好。 (怎麼說？) 有三個癌症。」被問到身體狀況，鍾嘉村直呼「非常不好」。但這已經不是他第一次用健康打悲情牌。

據了解，庭審期間，法官曾問2.2億元交保今有沒有問題。鍾嘉村則說：「資金籌不出來，希望可以降低一點。我身體狀況很不好，不要再押了。」而承審法官則狠酸：「三地集團很大，買得起乖乖、高雄客運，相信有足夠財力。」果不其然家屬火速就籌出交保金。親友 vs. 法警：「 律師通知我們帶著收據來。 (那誰要幫他辦保？) 具保人是他兒子。 我是他兒子。」

根據檢調調查，鍾嘉村涉嫌透過灌水工程款，將光電場開發案層層轉包，中間差額則作為回扣收入口袋，粗估不法金額約3.5億元。鍾嘉村10月被拘提後聲押至今，8日起訴移審法院。檢方認為若要交保，扣除他已繳回1.2億元不法所得，保釋金不可低於2.2億元。

律師周章欽：「調查告一個段落，所以就沒有串證跟湮滅證據的問題。 就我所知道昨天晚上一直跟親朋好友在借(交保金)。」對此裁定理由也曝光，高雄地方法院考量被告身體狀況不佳，繳交2.2億停止羈押，但須配戴電子腳鐐、限制出境出海8個月，也得定期拍照回傳行蹤。雖然保釋金順利繳出，但案件還沒結束，堂堂董座也得在監控下，面對司法調查。